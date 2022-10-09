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每10萬人新增染疫數台灣世界第一 網熱議：口罩禁令該解除？

聯合新聞網／ 綜合報導
許多網友質疑口罩禁令是否該解除。圖片來源／ingimage
許多網友質疑口罩禁令是否該解除。圖片來源／ingimage

據文茜的世界週報「美國紐約時報」的報導數據顯示，截至10月8日止，過去一週內「台灣在世界新冠肺炎日均染疫數」拿下世界第三、「新冠肺炎每10萬人新增染疫數」則是世界第一。許多網友看到數據後紛紛熱議，表示口罩禁令有跟沒有一樣，不過也有人認為國外經歷兩年多疫情都確診差不多了。

有網友在PTT引述文茜的世界週報「美國紐約時報」的報導，他說明截至10月8日為止，過去一週內，全世界新冠肺炎日均染疫數：台灣是世界第三，第一名為德國，染疫人數73,428人； 第二名法國，染疫人數51,744人；第三名台灣，染疫人數44,857人。

在「新冠肺炎每10萬人新增染疫數」的數據上，台灣是世界第一，有189人；第二名奧地利：148人；第三名德國：88人。

原PO補充，德國、奧地利這兩週染疫人數增加將近100％，德國聯邦政府鼓勵人民進入公共場合，盡量配戴或規定配戴N95口罩，法國也成長77％，台灣在疫情方面仍是目前世界上數一數二嚴重的，大家還是要特別注意。

許多網友紛紛表示，「 世界怎麼跟得上台灣」、「我爸媽都確診完了，等著出國玩而已」、「我全家人都確診完了，要注意什麼啦」、「染疫模範生」、「不過現在是選舉比較重要」。

也有人提及戴口罩的問題，「口罩帶最多，確診世界第一？」、「證明口罩沒用可以廢了嗎」、「我們戴口罩跟國外沒戴口罩一樣都會確診」、「口罩更不可能解除了」、「口罩戴成這樣，不可能這麼高吧」。

另有人質疑表示，「國外可能根本沒檢驗吧」、「國外經歷兩年多疫情都確診差不多了」、「過去一週？怎麼不看月均線」、「其他國家不愛看醫生，沒大病要通報什麼」、「前兩年國外有夠可怕餒」。

新冠肺炎 COVID-19

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