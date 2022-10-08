打高端民眾赴日有解啦！符合「這條件」有望省下3500元

日本下周起開放海外旅客個人自由行及重啟入境免簽證，只要打滿三劑疫苗日本認可的新冠疫苗，就可以入境，不過高端疫苗並未列入，讓不少民眾氣炸，對此，有網友實際打到日本台灣交流協會詢問，得到的答案是，只要第四劑內有三劑符合日本規定的疫苗即可，有望省下3500元的PCR費用。

一名網友在PTT發文，他表示自己施打前三劑疫苗分別是AZ、AZ、高端，因為最近日本要開放國境，有考慮之後去玩，但需要打滿三劑日本政府認可的疫苗，其中並沒有高端疫苗，必須要另外花費3500元的PCR，於是網友實際打到日本台灣交流協會詢問，經過無限轉接得到答案。

對此，日本台灣交流協會詢問回答，先排除不足三劑的情況，前三劑有任一劑不符合規定的疫苗，只要第四劑能打符合日本規定的疫苗即可，意思是四劑內只要有三劑是符合日本規定就能入境。

不過如果有兩劑或是兩劑以上為施打高端就不能滿足三劑許可疫苗的條件，另外填寫MYSOS內的疫苗資訊時，記得不要填不被認可的疫苗，不論施打的先後順序，填三個符合規定的疫苗廠牌即可。

對此，網友也紛紛留言，「推，也想知道，但之前不知道要去問哪裡」、「推，有用的資訊」、「還好只打一劑高端，還有救」、「本來以為只有第三劑高端才有救」、「反正我是預約PCR了，就照規定來」。

指揮中心指揮官王必勝日前也表示，政府正以多重管道交涉建議，希望日本採納高端，日本政府宣布的疫苗都是世界衛生組織（WHO）認可的疫苗，也請高端再去和WHO確認團結試驗進度，再做相關處理。

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