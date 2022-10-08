快訊

高雄又傳虐童！疑遭灌70度高溫奶 1歲女童燙成香腸嘴

海象差！業者仍帶5人花蓮海邊玩SUP 浪大回不了岸邊...幸運全獲救

打高端民眾赴日有解啦！符合「這條件」有望省下3500元

聯合新聞網／ 綜合報導
日本近日要開放國境，但高端疫苗不在認可的疫苗名單，需要在額外花費3500PCR費用，讓不少民眾氣得跳腳。聯合報系資料照
日本近日要開放國境，但高端疫苗不在認可的疫苗名單，需要在額外花費3500PCR費用，讓不少民眾氣得跳腳。聯合報系資料照

日本下周起開放海外旅客個人自由行及重啟入境免簽證，只要打滿三劑疫苗日本認可的新冠疫苗，就可以入境，不過高端疫苗並未列入，讓不少民眾氣炸，對此，有網友實際打到日本台灣交流協會詢問，得到的答案是，只要第四劑內有三劑符合日本規定的疫苗即可，有望省下3500元的PCR費用。

一名網友在PTT發文，他表示自己施打前三劑疫苗分別是AZ、AZ、高端，因為最近日本要開放國境，有考慮之後去玩，但需要打滿三劑日本政府認可的疫苗，其中並沒有高端疫苗，必須要另外花費3500元的PCR，於是網友實際打到日本台灣交流協會詢問，經過無限轉接得到答案。

對此，日本台灣交流協會詢問回答，先排除不足三劑的情況，前三劑有任一劑不符合規定的疫苗，只要第四劑能打符合日本規定的疫苗即可，意思是四劑內只要有三劑是符合日本規定就能入境。

不過如果有兩劑或是兩劑以上為施打高端就不能滿足三劑許可疫苗的條件，另外填寫MYSOS內的疫苗資訊時，記得不要填不被認可的疫苗，不論施打的先後順序，填三個符合規定的疫苗廠牌即可。

對此，網友也紛紛留言，「推，也想知道，但之前不知道要去問哪裡」、「推，有用的資訊」、「還好只打一劑高端，還有救」、「本來以為只有第三劑高端才有救」、「反正我是預約PCR了，就照規定來」。

指揮中心指揮官王必勝日前也表示，政府正以多重管道交涉建議，希望日本採納高端，日本政府宣布的疫苗都是世界衛生組織（WHO）認可的疫苗，也請高端再去和WHO確認團結試驗進度，再做相關處理。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

民進黨批新北市府行政不中立 張劭斌：別亂扣帽子

高端報廢1/3不稀奇 王必勝：日本買1億劑AZ「只打10萬剩下送人或不打」

疫情仍處高原期單日恐破6.4萬例？王必勝：不排除

日本開放自由行 認可疫苗增5款仍沒高端 王必勝：正在交涉

相關新聞

移工0+7鬆綁 自主防疫期可工作

勞動部昨宣布，十月十三日起，同步實施「○加七」移工入境防疫措施，其中產業移工，以及服務非重症高風險社福移工，在自主防疫期...

「全面脫罩」時代來臨？口罩解禁網友看法兩極

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一個月內「口罩解禁」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友對口罩解禁的相關看法。

邊境鬆綁近在眼前！網友熱議5大QA懶人包一次看

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一個月內「邊境鬆綁」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的五大問答排行。

單日再破5萬例 轉折點估在下旬

指揮中心公布國內新增五萬七一○例本土個案，也是本周第二次單日破五萬例，創下此波Omicron疫情以來次高。十月十三日邊境...

國慶連假首日 台中50歲以上搶打次世代疫苗

中央疫情指揮中心昨公布，全國新增5萬710例本土個案，其中台中市新增6248例，居全台第二。今天是國慶連假首日，不少50...

看新聞才知誤打疫苗！寶寶「精神不佳」 桃園家長怒：關懷電話沒道歉

桃園本月1、2日在巨蛋體育館設隨到隨打站，竟有118名3歲以下幼兒誤打國光疫苗，引發外界譁然。衛生局昨開罰台北榮總桃園分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。