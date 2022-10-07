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本土破5萬例碰國慶連假、開國門「0+7」 專家估疫情轉折時間點

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
邊境開放0+7政策維持將在10月13日上路，雖近期疫情略有升溫，中央認為仍在評估可控範圍內，相關政策按照原定時程不受影響。本報資料照。記者黃仲明／攝影
邊境開放0+7政策維持將在10月13日上路，雖近期疫情略有升溫，中央認為仍在評估可控範圍內，相關政策按照原定時程不受影響。本報資料照。記者黃仲明／攝影

國內今新增5萬0710例本土案例，相較上周五增加10%，也是本周第二天單日破5萬例，明起是連續三天雙十國慶連假，下周10月13日起邊境解封「0+7」，連假效應加上開放國門恐讓疫情升溫，不過國內專家認為，現在我國疫情相較其他國家來得高，按照疫情模型推估，10月20日這波疫情應出現轉折點，將可脫離高原期

公衛專家、新光醫院副院長洪子仁表示，觀察鄰近日本及南韓疫情走勢，BA.5引發的第二波疫情，發展時間約2個月至2個半月，且第二波病例數約為第一波病例數的三分之二。我國BA.5疫情從八月底開始，先前第一波疫情最高點9萬4808例，推估第二波最高點落在4到6萬之間，下周也許新增5萬多例、6萬例，要看疫苗覆蓋率及非醫藥介入防疫措施（NPI）。

洪子仁表示，台灣目前每百萬人確診數1800人，日本、南韓每百萬人確診數為300至500人，「台灣疫情是日韓的4到6倍」，我國若要降到每百萬人確診數300人，相當於單日新增病例數要在7000人以內。近期為疫情高原期，每日新增病例數較上周增加6到8%，目前國外疫情就是比台灣低，因此10月13日邊境開放可如期進行，因境外移入目前僅佔確診個案的0.5%，對我國疫情影響不大。

洪子仁表示，台灣通報病例數約600多萬，加上未通報病例數，起碼1000至1200萬人、超過一半的台灣人已經感染過。而病毒進入社區，起初會從易感族群開始，隨著疫苗施打率、感染過後產生自然抵抗力等，建立起社區防火牆，病毒要傳播變得更加困難，預估這波疫情將會在10月20日出現轉折點，若無出現轉折，可能代表民眾防疫鬆懈、NPI做得不好，但可能性並不高。

新冠肺炎 COVID-19 國慶 連假

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