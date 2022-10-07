快訊

瑞士信貸驚傳財務危機 國泰人壽曝險350億元

宜蘭超大豪雨釀災！舊蘇花公路土石流 部分路段緊急封閉

台大校長遴選出爐 工學院陳文章當選新任校長

莫德納次世代疫苗太夯 北市加開1.3萬個名額

中央社／ 台北7日電
聯合報系資料照片／記者魏斌攝影
聯合報系資料照片／記者魏斌攝影

北市衛生局表示，原本提供的3萬7000餘劑，因為服務量能已全數額滿，已協調27家合約醫院加開特別門診，總計近1萬3000個名額，開放給沒預約到的民眾接種。

台北市衛生局發新聞稿表示，第32期北市預約平台提供3萬7000餘劑莫德納次世代疫苗服務量能，給18歲以上民眾接種第3劑（追加劑）、第4劑（第2次追加劑）及第5劑（第3次追加劑），今天中午12時已全數預約額滿。

因應民眾預約踴躍，衛生局已協調27家合約醫院加開莫德納次世代疫苗特別門診，量能共近1萬3000個名額，提供給沒能於平台預約民眾完成疫苗接種。

衛生局提醒，接種間隔與前一劑（含基礎劑最後一劑、基礎加強劑、前一次追加劑等）至少要12週以上，另曾確診者也需間隔3個月，符合資格的民眾可直接至各合約醫院網站預約。

衛生局並說，33期北市預約平台於10月11日至14日開放預約，次週一至週日進行接種，歡迎多加利用；不過衛生局提醒，預約平台不檢核接種資格，民眾登記前應先確認符合接種資格，前往接種時攜帶健保卡、身分證或居留證及疫苗接種紀錄卡（小黃卡），由各合約院所於全國性預防接種資訊管理系統（NIIS系統）確認接種劑別及接種間隔是否符合，再提供施打。

另一方面，北市教育局也表示，規劃加碼補充各校快篩試劑，預計自10月下旬至11月中旬，將各校快篩劑安全存量自教育部公布之1/2提升至2/3，並持續視學校使用情況與需求規劃快篩劑配發事宜，並呼籲各級學校學生儘速完成建議劑次疫苗接種。

教育局指出，已將高中以下公私立各級學校學生疫苗接種覆蓋率公告於網站，並預計提供疫苗覆蓋率超過90%以上的學校防疫大禮包以茲鼓勵，包括快篩試劑及口罩，協助學校補充防疫物資。

新冠肺炎 COVID-19 莫德納 次世代疫苗

延伸閱讀

北市教育局加發31萬劑快篩 10月中將提升各校安全存量

高端報廢1/3不稀奇 王必勝：日本買1億劑AZ「只打10萬剩下送人或不打」

影／桃園打錯疫苗 張善政批市政府螺絲掉滿地

中市開設嬰幼兒疫苗快打站 10月8、9日接種

相關新聞

沒確診過「天選之人」身體較差？ 羅一鈞提3機轉破除說法

全國超過673萬人感染新冠肺炎，占全國人口三成，不少「未中獎」的民眾認為自己是「天選之人」，但中醫師王大元在臉書分享一篇...

高端報廢1/3不稀奇 王必勝：日本買1億劑AZ「只打10萬剩下送人或不打」

我國採購高端疫苗500萬劑，至今已銷毀170萬劑，占高端整體採購量三分之一，報廢率高達34%，對比整體疫苗報廢率6%將近...

莫德納次世代疫苗太夯 北市加開1.3萬個名額

北市衛生局表示，原本提供的3萬7000餘劑莫德納次世代疫苗，因為服務量能已全數額滿，已協調27家合約醫院加開特別門診，總...

疫情仍處高原期單日恐破6.4萬例？王必勝：不排除

國內疫情本周有兩天單日新增病例數破5萬例，針對此波疫情高峰會在何時，以及是否會突破6萬4千多例？對此，中央流行疫情指揮中...

10月13日移工入境打2劑改0+7 社福移工顧老幼需住旅館、期間不工作

勞動部今宣布，10月13日入境移工「0+7」自主防疫措施，移工入境7日前，需至入出國移工關懷服務網登錄資訊，包括「自主防...

罕見！ 11歲男童確診發病MIS-C隔125天 再創我國最久紀錄

中央流行疫情指揮中心今公布新增中重症228例，當中有一名兒童重症MIS-C，為一名11歲男童，從確診後到發病MIS-C共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。