中市開設嬰幼兒疫苗快打站 10月8、9日接種
台中市COVID-19疫苗嬰幼兒快打站10月8、9日開設40站，提供嬰幼兒BNT及莫德納疫苗接種，施打對象為符合接種第2劑的6個月以上未滿6歲嬰幼兒，共計2萬4859人。
台中市衛生局今天發布新聞稿指出，考量家長平日上班，市府選定週末時段開設快打站，方便家長帶嬰幼兒接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，如家中嬰幼兒曾確診，建議自發病日或確診日（無症狀感染者）起3個月（90天）且無急性症狀後，再接種疫苗。
衛生局表示，設籍台中市但尚未接種第一劑的嬰幼兒或未收到通知單的家長，也可帶嬰幼兒前往接種。
衛生局說，幼兒流感疫苗自10月1日開打，COVID-19疫苗與流感疫苗可同時或間隔任何時間接種，家長不用擔心，儘速讓幼兒完成2種疫苗接種，將獲得雙重保護力。
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