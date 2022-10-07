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10月13日移工入境打2劑改0+7 社福移工顧老幼需住旅館、期間不工作

聯合報／ 記者許政榆陳雨鑫／台北即時報導
勞動部今宣布，10月13日入境移工「0+7」自主防疫措施，移工入境7日前，需至入出國移工關懷服務網登錄資訊。圖／指揮中心提供
勞動部今宣布，10月13日入境移工「0+7」自主防疫措施，移工入境7日前，需至入出國移工關懷服務網登錄資訊。圖／指揮中心提供

勞動部今宣布，10月13日入境移工「0+7」自主防疫措施，移工入境7日前，需至入出國移工關懷服務網登錄資訊，包括「自主防疫地點」一人一室有獨立衛浴之旅館、移工宿舍、雇主自宅，以及「移工完整接種2劑疫苗證明」。若在旅館或防疫宿舍自主防疫，於入境前3日登錄。

配合指揮中心0+7邊境檢疫措施，勞動部報請指揮中心同意，自民國111年10月13日起，雇主應安排移工於符合1人1室且有獨立衛浴之旅館、移工宿舍或雇主自宅之地點自主防疫；產業移工及非重症高風險社福移工依規定快篩陰性，得於7日自主防疫期間內從事許可之工作。

勞動部勞動力發展署署長蔡孟良說，為兼顧社區防疫安全、紓緩國內缺工及因應照顧人力需求，勞動部報請指揮中心同意，自111年10月13日起，實施0+7移工入境防疫措施：

一、入境前：

維持現行防疫措施，移工入境前應完整接種疫苗。另移工入境7日前，雇主或仲介應至勞動部入出國移工關懷服務網( https://fwas.wda.gov.tw/ )登錄自主防疫地點，且須符合1人1室有獨立衛浴之旅館、移工宿舍或雇主自宅；如登錄地點為旅館或防疫宿舍，則可於移工入境3日前登錄。

二、入境後：

(一)篩檢規範同入境旅客，應於移工入境第0或1、3、5、7日或有症狀時快篩，雇主或仲介並應上傳結果至勞動部入出國移工關懷服務網。

(二)雇主或仲介應自行安排交通工具或租用巴士，協助入境移工搭乘前往登錄之自主防疫地點。

(三)自主防疫地點管理規範：

1.產業移工(製造、營造、農業及海洋漁撈)：自主防疫期間同入境旅客規範，具2日內快篩陰性結果，並向勞動部入出國移工關懷服務網登錄快篩結果，得外出及從事許可之工作。

2.社福移工(家庭幫傭、家庭看護及機構看護)：

(1)依指揮中心111年9月29日發布防疫規範，移工服務對象為重症高風險者(65歲以上、6歲以下、免疫不全或免疫低下)，應於旅館或移工宿舍辦理自主防疫，2日內快篩陰得外出，但不得從事工作。

(2)移工服務對象非屬重症高風險者，且入境前已登錄提供醫囑無免疫不全或低下之證明，雇主或仲介可安排移工於旅館、移工宿舍或雇主自宅自主防疫，2日內快篩陰，可外出及從事許可之工作。

(3)社福移工有特殊情形，如雇主即被看護者無人照顧且經本人同意，或機構看護工符合機構防疫規範並經雇主同意，可於旅館、移工宿舍或雇主自宅自主防疫，每日快篩陰，可外出及從事許可之工作。

(4)雇主如有安排社福移工入住旅館自主防疫之情形，延續現行規定，補助雇主每人每日旅宿費50%，最高每日1,250元。

(四)移工自主防疫期間倘快篩陽性，雇主應協助移工就醫；如經判定確診，雇主或仲介應即通報並登錄勞動部入出國移工關懷服務網；自主防疫地點若是在旅館或雇主自宅，雇主或仲介應安排專車協助確診移工送加強型集中檢疫所隔離。至於其他自主防疫地點(如移工宿舍)，則採就地隔離。

勞動部表示，自主防疫地點及落實快篩與遵守防疫規範情形，會由地方政府檢視有無落實並依法查核管理。雇主如有引進移工相關疑義，可電洽勞動部入出國移工機場關懷服務站(電話：03-398-9002)。

蔡孟良說，10月13日入境移工「0+7」自主防疫措施，移工入境7日前，需至入出國移工關懷服務網登錄資訊。記者許政榆／攝影
蔡孟良說，10月13日入境移工「0+7」自主防疫措施，移工入境7日前，需至入出國移工關懷服務網登錄資訊。記者許政榆／攝影
蔡孟良說，10月13日入境移工「0+7」自主防疫措施，移工入境7日前，需至入出國移工關懷服務網登錄資訊。圖／指揮中心提供
蔡孟良說，10月13日入境移工「0+7」自主防疫措施，移工入境7日前，需至入出國移工關懷服務網登錄資訊。圖／指揮中心提供

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