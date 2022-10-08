「全面脫罩」時代來臨？口罩解禁網友看法兩極

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一個月內「口罩解禁」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友對口罩解禁的相關看法。

隨著邊境0+7解封，許多民眾也十分關心口罩禁令是否會跟進解除，對此指揮中心表示口罩禁令將會採逐步放寬措施，預計最快將會在11月做出進一步討論，消息一出便引起各大論壇及社群熱烈討論。

「脫罩」恢復日常生活是必然？ 網憂疫情仍未趨緩

▲ 口罩令該解除嗎？ 網友正反熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

針對「口罩解禁」議題，民眾意見看法兩極，其中不少「支持」解禁的網友提及自己因長期戴口罩，開始出現粉刺、口罩痘等問題，留言像是「暑假沒什麼出門就皮膚很好，一開學長時間戴口罩長好多痘痘」、「我是酒糟肌，戴口罩後皮膚變得更差了，看醫生也好不了」，表示期望口罩令能盡快解除，惡化的皮膚狀況才能獲得改善。

而近日炎熱的天氣再加上口罩容易導致悶熱與呼吸不順，引起許多網友抱怨「在尖峰時間通勤的時候都覺得悶到要吐了，本來沒戴口罩就很悶了，戴了更加喘不過氣」、「真的不想戴了，很悶熱又不方便，想回歸到以前的日子」，希望能脫離口罩的束縛，回歸正常生活；此外，也有部分民眾認為防疫規範的定義難以理解，並表示「走在路上要戴，走快一點變快走運動又可以不用戴」，認為相關規範過於模糊，不如乾脆解禁讓人民自由選擇。

另一方面，「不支持」解禁的民眾則認為目前的疫情尚未趨緩，網友紛紛留言表示「以目前還是病毒滿天飛的情況下，還是戴著比較保險吧！」、「帶口罩能保護自己與他人比較安全」，指出目前仍有佩戴口罩的必要性；也有網友提及外觀問題，社群上便有不少留言，像是「我覺得帶口罩臉比較小，所以我選擇繼續戴」、「打哈欠不用手遮當然要繼續帶，還可以光明正大的素顏」，表示口罩不只能防疫，還能為顏值加分，就算未來解禁，也會堅持繼續戴口罩。

你覺得口罩是否該解禁呢？提醒各位民眾，無論支持與否，在指揮中心正式宣布以前，仍需依目前規範配戴口罩喔！

觀看原文→https://reurl.cc/3YV2bj

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

商品推薦