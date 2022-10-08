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邊境鬆綁近在眼前！網友熱議5大QA懶人包一次看

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
邊境鬆綁近在眼前！網友熱議5大QA懶人包一次看。 圖片來源/unsplash
邊境鬆綁近在眼前！網友熱議5大QA懶人包一次看。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

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全球疫情逐漸趨緩，民眾引頸期盼的邊境終於要開放了！但出入境防疫指引仍是國人關心的議題，鬆綁後出入境的新規定皆在社群媒體上引發討論，以下整理5大常見問題與解答供參考。

「0+7入境流程」最受網友關注　觀光客躍躍欲試「等入境」

▲ 邊境鬆綁網友熱議5大問答 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 邊境鬆綁網友熱議5大問答 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

指揮中心日前於9月29日發布，以邊境穩健開放為原則改為「7天自主防疫」之政策，引發民眾熱烈的討論。指揮中心將邊境鬆綁時程切分成9月29日及10月13日兩個階段。而第二階段後，入境人員將免除居家檢疫並進行0+7天的自主防疫，如旅客於機場入境後有身體不適者，將由疾管署「發燒篩檢站」協助。許多網友聽到消息後，紛紛表示「真的是悶壞了」、「已經訂好飛機票了，韓國我來了」、「寒假出國回來不用隔離了」等雀躍的心情。此外也有網友談到「因為很快歐美就會開始放長假了，很多在歐美念書的人會回台灣，0+7方便很多」。可見免除隔離實行後對於海外的學子而言可說是一大福音。

另一方面，關於「入境人數與誰能入境」的議題，指揮中心也因應國際免簽開放的趨勢，在第一階段恢復各國互惠免簽證人士入境。第二階段的入境人數，將放寬至每周入境為15萬人次及取消觀光禁團令。有網友回應「剛剛看了一下，現在要辦去日本的簽證，台北已經已經排到11/25」，也有旅居新加坡的民眾說道「希望利用今年底學校假期時間，帶著兒子，一家三口到台灣自由行」睽違已久，期望能趕快再到台灣旅行。

此外，雖自主防疫期間可以自行外出，但需要持有2日內家用快篩陰性結果，有民眾詢問「在防疫期間確診了可以怎麼做？」對此，衛福部則表示：如果確診應儘速就醫，可透過遠距或視訊診療、由醫療院所評估快篩陽性結果，並儘量避免接觸重症高風險對象，以確保大眾的健康安全。

正在看旅遊網站或訂機票的你，在看完了上述的新規定後，是否對於邊境鬆綁的相關政策更有概念了呢？想衝一波出國玩，事前功課還是要準備齊全才能玩得盡興喔！

觀看原文→https://reurl.cc/dWZZag

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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