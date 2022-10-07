兒科急診忙翻！不只「COVID反彈」 醫憂病毒流竄：快帶小孩打疫苗

本土疫情尚未結束，但隨著天氣逐漸轉涼，在流感以及新冠雙重夾擊下，兒科急診科醫師吳昌騰就分享，近日兒科急診人數暴增，恐怕是「COVID 反彈」外，近期還有些病毒正在兒童間流行，並呼籲各位家長趕緊帶孩子們接種新冠疫苗及流感疫苗。

吳昌騰醫師在臉書粉專「來講兒科急診的543」分享，最近兒科急診病患很多，每天上班都有種挑戰的感覺。他在看診過程中發現，其中某些病人確診新冠並恢復後，約不到15天，甚至是1星期，又有出現發高燒、咳嗽等呼吸道症狀，而這些病患有可能是其他病毒或細菌的感染，但是也可能真的是「COVID反彈」（COVID Rebound）。

吳昌騰指出，根據美國疾病管制與預防中心（CDC）說明，「COVID 反彈」發生在確診康復後的2到8天內，特徵是新冠肺炎的症狀復發，或是在驗出陰性後，又出現陽性確診的採檢結果。

吳昌騰表示，美國波士頓布萊根婦女醫院內科醫師喬納森（Jonathan Li） 與其團隊曾研究，分析數百名接受安慰劑治療的新冠患者數據，發現有27%的患者看到症狀改善後，再次出現新冠症狀，即「症狀反彈」，其中以女性較多。另外，12%的患者陰性後幾天再驗出陽性，即「病毒反彈」，還有1至2%的患者則是症狀改善後，同時出現病毒與症狀反彈。

吳昌騰說，出現「COVID反彈」的原因，可能是在持續感染的情況下，病毒量短暫低於檢測低限值，或病毒可能還是存留在患者器官系統中並重新出現。但根據該項研究，很少會同時出現症狀復發和病毒反彈的情況，但當症狀持續存在可能與持續的傳染性有關。

吳昌騰直言，也有另個研究指出，在症狀出現或最初檢測呈陽性5天後，檢測呈陽性的感染患者中，有50%可能不再具有傳染性。所以，確診症狀改善幾天後，症狀反彈或病毒反彈仍是有可能會發生的。

最後吳昌騰也呼籲家長們，「最近有一些病毒正在兒童族群中流行，務必要帶你的小朋友去接種新冠病毒疫苗及流感疫苗」。

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