「0+7」上路前一天疫情恐達高峰？莊人祥：不排除微升
COVID-19本土個案數昨天達BA.5疫情高峰，有醫師預估10月12日可能是高峰，即入境0+7上路前一天。指揮中心發言人莊人祥今天說，仍待觀察，即使上升，幅度也不大。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續在高原期，疫情何時反轉，或是否再現新高峰，各界預測眾說紛紜，有一說是預估下週三（10月12日）疫情高峰破6萬例。莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，國內疫情走向如果下降，需要觀察到10月11日至12日才能確定，也不排除上升可能性，但應僅會是微升。
疫情仍在高原期，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞提醒，家長不可掉以輕心，若兒童出現發燒超過48小時，或高燒39度以上合併發冷或冷汗、退燒後持續活動力不佳、退燒後持續呼吸急促、喘或胸悶胸痛、持續性嘔吐、頭痛或腹痛、超過12小時未進食或未解尿。
羅一鈞說，若孩子出現上述就醫警訊，需尋求醫師診療，可視訊看診，或外出就醫，並經醫師判斷後決定是否需要住院。
羅一鈞表示，若兒童出現抽搐、意識不佳、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94%、肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗等6大病徵，家長應儘速撥119或同住親友送醫，以免延誤病情。
據統計，昨天共開7018人份COVID-19口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共5843人份、默沙東「莫納皮拉韋」1175人份，今年以來累計開立約70萬8016人，包括共58萬4324人倍拉維及12萬3692人份莫納皮拉韋。
全台專責、負壓病房共8901床、空床4546床、空床率51.1%，其中台北區40.5%、北區54.5%、中區53.0%、南區40.0%、高屏區55.2%、東區86.0%；52家集中檢疫所共7663床、空床數4870床、空床率63.6%；22家地方加強型防疫旅館1353床、空床數465床、空床34.4%。
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