快訊

黃國昌送驗裴偉發言錄音檔 結果出爐認定無剪接變造

南投某科大爆濺血衝突 男學生持美工刀劃傷同學

下班備好雨具…豪雨持續轟炸宜蘭 北部4縣市要注意局部大雨

「0+7」上路前一天疫情恐達高峰？莊人祥：不排除微升

中央社／ 台北6日電
新冠肺炎本土個案數昨天達BA.5疫情高峰，有醫師預估10月12日可能是高峰，即入境0+7上路前一天。圖為示意圖。聯合報系資料照／記者林澔一攝影
新冠肺炎本土個案數昨天達BA.5疫情高峰，有醫師預估10月12日可能是高峰，即入境0+7上路前一天。圖為示意圖。聯合報系資料照／記者林澔一攝影

COVID-19本土個案數昨天達BA.5疫情高峰，有醫師預估10月12日可能是高峰，即入境0+7上路前一天。指揮中心發言人莊人祥今天說，仍待觀察，即使上升，幅度也不大。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續在高原期，疫情何時反轉，或是否再現新高峰，各界預測眾說紛紜，有一說是預估下週三（10月12日）疫情高峰破6萬例。莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，國內疫情走向如果下降，需要觀察到10月11日至12日才能確定，也不排除上升可能性，但應僅會是微升。

疫情仍在高原期，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞提醒，家長不可掉以輕心，若兒童出現發燒超過48小時，或高燒39度以上合併發冷或冷汗、退燒後持續活動力不佳、退燒後持續呼吸急促、喘或胸悶胸痛、持續性嘔吐、頭痛或腹痛、超過12小時未進食或未解尿。

羅一鈞說，若孩子出現上述就醫警訊，需尋求醫師診療，可視訊看診，或外出就醫，並經醫師判斷後決定是否需要住院。

羅一鈞表示，若兒童出現抽搐、意識不佳、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94%、肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗等6大病徵，家長應儘速撥119或同住親友送醫，以免延誤病情。

據統計，昨天共開7018人份COVID-19口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共5843人份、默沙東「莫納皮拉韋」1175人份，今年以來累計開立約70萬8016人，包括共58萬4324人倍拉維及12萬3692人份莫納皮拉韋。

全台專責、負壓病房共8901床、空床4546床、空床率51.1%，其中台北區40.5%、北區54.5%、中區53.0%、南區40.0%、高屏區55.2%、東區86.0%；52家集中檢疫所共7663床、空床數4870床、空床率63.6%；22家地方加強型防疫旅館1353床、空床數465床、空床34.4%。

新冠肺炎 COVID-19 莊人祥

延伸閱讀

高端逾期違約3月已開罰 莊人祥不願透露金額：會公布單價

次世代疫苗北部預約全滿 莊人祥：下周三再配發

本土新增4萬6423例、境外61例 莊人祥：增幅3.9%

警專爆流感群聚 莊人祥：目前僅兩起校園群聚 非流行期

相關新聞

影／高端逾期違約3月已開罰 莊人祥不願透露金額：會公布單價

審計部今天在提交立法院財政委員會的報稿書中指出，高端疫苗交貨期程逾越履約期限30天以上者，疾病管制署未依約扣罰違約金，亟待...

高市口罩令偷跑遭法院打臉「稱新北也這樣」關鍵時間曝

高雄市府去年三級警戒前「超前部署」戴口罩限令，法院裁決撤銷罰單。國民黨高雄市長參選人柯志恩批評，高雄市長陳其邁欠缺法治觀...

診所替一名成人打過期新冠疫苗 竹市衛生局重罰

新竹市民族路一間診所疑在9月9日幫一位成人民眾施打過期新冠肺炎疫苗，衛生局接獲民眾舉報，立刻進行資料蒐證、約談相關當事人...

「0+7」上路前一天疫情恐達高峰？莊人祥：不排除微升

COVID-19本土個案數昨天達BA.5疫情高峰，有醫師預估10月12日可能是高峰，即入境0+7上路前一天。指揮中心發言...

莫德納次世代雙價疫苗 彰化縣10月8日起受理線上預約

彰化縣從10月8日下午5點起，開放彰化縣醫療院所疫苗預約系統，受理莫德納次世代雙價疫苗線上預約，衛生局表示，若不方便使用...

苗縣+1148例 雙十連假加開假日流感及新冠疫苗施打專診

苗栗縣今天新增1148例新冠肺炎確診個案，目前居家隔離人數達4807人，今年迄今累計本土案例達14萬7093人，人口占比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。