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採購價格何時可公開？薛瑞元曝個別疫苗保密期限

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
衛福部長薛瑞元（前）說，根據合約高端和AZ疫苗的價格保密期限為五年、Novavax為七年、BNT為十年。記者楊雅棠／攝影
衛福部長薛瑞元（前）說，根據合約高端和AZ疫苗的價格保密期限為五年、Novavax為七年、BNT為十年。記者楊雅棠／攝影

指揮中心之前提到疫苗採購資料列密件封存30年，遭外界質疑是為了逃避監督、黑箱。不過，衛福部長薛瑞元今天面對國民黨立委林德福的質詢時表示，30年是指公文必須保存的年限；他進一步透露，根據合約高端和AZ疫苗的價格保密期限為五年、Novavax為七年、BNT為十年。

立法院財政委員會今天就「COVID-19疫苗及冷鏈之購買、廠牌、價格、劑量、施打及相關預算執行情形與效益」進行專題報告並質詢。

疾管署提交的報告中指出，截至9月30日止，新冠肺炎疫苗採購等相關經費執行約新台幣498億元，包括疫苗採購435億元（包含疫苗費、冷鏈物流配送費、接種處置費、針具、預防接種受害救濟金等）以及施打作業費約63億元。但採購金額涉及合約保密條款，則未提供。

另外，針對疫苗採購和銷毀的數量。高端疫苗採購500萬劑，薛瑞元則坦承當中過期銷毀的已有120多萬劑。

新冠肺炎 COVID-19 疫苗 薛瑞元

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