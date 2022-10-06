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本土新增破5.4萬例 可能再往上

聯合報／ 記者楊雅棠邱宜君許政榆／台北報導
0+7如期上路 新冠肺炎昨天衝到五萬四八七四例本土個案，創下這波BA.5疫情新高，但指揮中心重申，入境檢疫「0+7」將如期於十月十三日上路。記者黃仲明／攝影
0+7如期上路 新冠肺炎昨天衝到五萬四八七四例本土個案，創下這波BA.5疫情新高，但指揮中心重申，入境檢疫「0+7」將如期於十月十三日上路。記者黃仲明／攝影

入境檢疫「○加七」將上路，但昨新冠肺炎新增五萬四八七四例本土個案，創這波BA.5疫情新高。指揮官王必勝說，「現在應就是高峰，正處於高原期波動，且有往上趨勢。」台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙說，歐美在放寬邊境後都有小波疫情，台灣不應再沉迷於通報個案數，重點應追求「小波流行後維持中重症不上升」。

指揮中心原認為，這波疫情高峰已於九月中下旬出現，但近期卻連十天確診數較前一周同期高，昨甚至相隔一○五天後再破五萬例，是這波疫情最高紀錄，較上周三增百分之十三點三。但王必勝重申，十月十三日「○加七」將如期實施。

陳秀熙認為，四十九歲以下族群中症率趨於平緩，但五十至六十四歲中症率、六十五歲以上重症率和死亡率均持續上升，歐美邊境鬆綁都有小波疫情，但中重症會慢慢下降，因此國內不用再在意通報個案數，重點應在監測中重症。

陳秀熙建議，境內防疫應朝四方向放寬，以加速恢復醫療人力及各行業正常運作，包括放寬次世代疫苗接種到十八歲以上；抗病毒藥物使用放寬到五十歲以上；確診隔離要更精準，例如已接種追加劑的輕症年輕人，確診僅須隔離三天，打過追加劑的密切接觸者可免除七天自主防疫等；以及解除公共場所、大眾運輸或大型集會場所外的口罩令。

王必勝說，目前各界對確診隔離制度仍有很多意見，等疫情趨緩再討論；因疫情還在高原期，也暫不考慮此時實施「口罩自主」政策，同樣等疫情穩定後再討論。

至於昨新增四十八例死亡、二二○例中重症個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，死亡個案介於四十多歲至九十多歲以上，其中四十四例具慢性病史、卅二例未接種三劑以上疫苗。

中重症個案則包含一例新生兒重症案例，羅一鈞說，個案為出生一天的男嬰，九月廿八日出生當天ＰＣＲ檢驗陰性，隔天確診，目前仍在加護病房中治療。該男嬰為廿七周早產兒，出生體重不足一千五百公克，屬於極低體重；母親在生產前四天確診，因產道出血和宮縮而緊急剖腹生產。

新冠肺炎 COVID-19

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