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陳秀熙建議 65歲以下打3劑染疫輕症者居隔可縮為3天

中央社／ 台北5日電
陳秀熙。本報資料照片
陳秀熙。本報資料照片

國內確診者居家照護7+7規定可望放寬。台大公衛學院教授陳秀熙今天建議，針對65歲以下且打滿3劑的輕症感染者，可縮短居家隔離期為3天，以盡速回到正常社會運作。

台灣逐步走向與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共存，入境免居家檢疫0+7新制將在10月13日上路，各界關注國內確診者居家照護7+7（7天居家隔離和7天自主健康管理）規定是否同步放寬。

陳秀熙在今天的台大公衛學院「新冠肺炎科學線上直播」上，對於未來的防疫做法提出建議。

陳秀熙指出，根據實證科學證據結果顯示，已施打COVID-19疫苗追加劑者確診3天後，有95%輕症確診者病毒量極低，而未施打追加劑者則需要7天，才有95%輕症確診者病毒量極低。

在是否施打COVID-19疫苗及使用抗病毒藥物前提下，陳秀熙建議，65歲以下且打滿3劑以上輕症確診者，可縮短居家隔離天數至3天；未打滿者，依其是否使用抗病毒藥物縮短為5天或7天。

由於年齡也是中重症及死亡重要風險因子，陳秀熙表示，已施打疫苗的65歲以上或高風險族群感染後，依其有無使用抗病毒藥物，建議5天及10天居家隔離。

至於未施打疫苗者在感染後，依其有無使用抗病毒藥物，建議7天及14天居家隔離。

新冠肺炎 COVID-19

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