預算膨脹？ 指揮中心再澄清明年編列少了98億

外界質疑新冠肺炎趨於輕症化、流感化，但衛福部疾管署112年度預算卻編列了845億元，是本年度187億元的4.5倍。昨晚指揮中心發布新聞稿澄清，是因特別預算用罄，回歸一般公務預算，而非暴增。指揮中心發言人莊人祥今天下午也再度說明，明年的預算其實減少了98億。

莊人祥表示，本年度衛生福利部用於新冠肺炎的防疫經費共943億元，包括疾病管制署的嚴重特殊傳染性肺炎防治預算187億元，及特別預算756億元。

特別預算將於本年底用罄，因此相關防疫需求必須回歸編列一般公務預算來支應，加上明年疫情無法預測，疫苗、藥物、治療跟防疫物資等仍要有適當準備，因此明年編列防治經費845億元，比本年度防疫經費總計943億元還少98億元。

另國民黨立院黨團昨呼籲政府採購二合一快篩試劑，正確診斷、給藥，才能降低誤判風險；尤其基層醫療診所在面對新冠和流感雙重夾擊下，亟需要政府協助。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，之前是台大醫院黃立民醫師提到，流感和新冠肺炎民眾難以區分，建議同步進行流感和新冠肺炎快篩。但目前國內外廠商仍在積極開發相關試劑，若能取得許可證或可引入，只要戳一次鼻子就能檢驗兩種病毒。

他表示，現在還沒有到流感爆發期，不過克流感、快篩等診所都有，新冠快篩也很好取得，在二合一快篩研發出來之前都可以分別進行篩檢。但流感快篩敏感度僅6、7成左右，仍需依賴醫師診斷，依照臨床給予藥物等治療。

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