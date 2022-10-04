長照陽性率升 抗病毒藥物增購40萬人份本周到貨
隨新冠肺炎BA.5疫情仍處於高原期，住宿式長照機構的陽性率也同步升溫。醫療應變組副組長羅一鈞表示，機構內住民陽性率從升至1.4%、工作人員陽性率也上升至1.3％，均較上周還要高。另外，抗病毒藥物昨天開立9219人份，是八月中這波疫情以來新高，指揮中心也已增購40萬人份倍拉維（Paxlovid），預計本周陸續到貨。
指揮中心公布截至10月2日通報機構數達1679家，確診住民人數為5萬3732人、確診工作人員數為1萬5725人，仍以社福機構人數最多、護理機構次之。
羅一鈞表示，這波本土疫情統計自4月起至10月2日，住宿式服務機構中重症送醫人數共有4481人，累計死亡人數1358人，送醫後致死率為2.5%；機構投藥率為九成。
另外，口服抗病毒藥物昨天也開立9219人份，包括倍拉維7291人份、莫納皮拉韋1928人份，反應目前疫情升溫、確診人數增加。
羅一鈞表示，目前倍拉維尚餘庫存量15萬人份，已增購40萬人份，預計本周到貨；莫納皮拉韋尚餘8.6萬人份，尚可使用三個月。
疫情快報
▪【疫情專題】10月4日新增本土49,509例、境外移入65例 確診死亡31例
▪【整理包】「長新冠」9種症狀、怎麼吃能預防？6大QA一次懂
▪【圖表】滾動調整每周都有變化！最新防疫規定整理看這裡（持續更新）
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言