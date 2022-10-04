長照陽性率升 抗病毒藥物增購40萬人份本周到貨

隨新冠肺炎BA.5疫情仍處於高原期，住宿式長照機構的陽性率也同步升溫。醫療應變組副組長羅一鈞表示，機構內住民陽性率從升至1.4%、工作人員陽性率也上升至1.3％，均較上周還要高。另外，抗病毒藥物昨天開立9219人份，是八月中這波疫情以來新高，指揮中心也已增購40萬人份倍拉維（Paxlovid），預計本周陸續到貨。

指揮中心公布截至10月2日通報機構數達1679家，確診住民人數為5萬3732人、確診工作人員數為1萬5725人，仍以社福機構人數最多、護理機構次之。

羅一鈞表示，這波本土疫情統計自4月起至10月2日，住宿式服務機構中重症送醫人數共有4481人，累計死亡人數1358人，送醫後致死率為2.5%；機構投藥率為九成。

另外，口服抗病毒藥物昨天也開立9219人份，包括倍拉維7291人份、莫納皮拉韋1928人份，反應目前疫情升溫、確診人數增加。

羅一鈞表示，目前倍拉維尚餘庫存量15萬人份，已增購40萬人份，預計本周到貨；莫納皮拉韋尚餘8.6萬人份，尚可使用三個月。 隨新冠肺炎BA.5疫情仍處於高原期，住宿式長照機構的陽性率也同步升溫。圖／指揮中心提供 這波本土疫情統計自4月起至10月2日，住宿式服務機構中重症送醫人數共有4481人，累計死亡人數1358人，送醫後致死率為2.5%；機構投藥率為九成。圖／指揮中心提供

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