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BA.5疫情以來次高！今+4萬9509例 本土連九天病例上升

聯合報／ 記者楊雅棠鄒尚謙／台北即時報導
本土疫情連九天上升，指揮中心舉行記者會說明。記者會出席名單為指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞 （左）和發言人莊人祥（右）。記者楊雅棠／攝影
本土疫情連九天上升，指揮中心舉行記者會說明。記者會出席名單為指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞 （左）和發言人莊人祥（右）。記者楊雅棠／攝影

新冠肺炎疫情連續九天較前一周同期上升，今天新增4萬9509例本土個案，是這波BA.5疫情以來次高。另新增65例境外移入個案、31例死亡個案。指揮中心發言人莊人祥表示，個案和上周二相比增加三千多例，上升8.6%，疫情還在上升階段，屬於高原期。

今日新增本土病例，為2萬3352例男性、2萬6140例女性、17例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(9,495例)，台中市(6,583例)，台北市(5,296例)，高雄市(4,914例)，桃園市(4,834例)，台南市(3,745例)，彰化縣(2,708例)，屏東縣(1,333例)，新竹縣(1,279例)，苗栗縣(1,278例)，雲林縣(1,247例)，宜蘭縣(1,154例)，新竹市(991例)，嘉義縣(945例)，南投縣(845例)，花蓮縣(731例)，基隆市(685例)，嘉義市(615例)，台東縣(448例)，澎湖縣(175例)，金門縣(172例)，連江縣(36例)。

今日新增31例本土病例死亡個案，為20例男性、11例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、27例具慢性病史、25例未接種三劑以上疫苗。確診日介於今年8月19日至10月1日，死亡日期介於9月19日至10月1日。醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天無特殊重症和死亡個案。

今日新增65例境外移入個案中，為35例男性、30例女性，年齡介於20多歲至70多歲，分別自英國、法國、越南、荷蘭及瑞士(各2例)，馬來西亞、中國、瑞典、德國及土耳其(各1例)移入，另50例感染國家調查中。入境日期介於今年8月11日至10月3日。

指揮中心統計，截至目前國內累計663萬642例確診，分別為3萬5084例境外移入，659萬5504例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計1萬1232例死亡病例，其中1萬1216例本土，個案居住縣市分布為新北市2,342例、台北市1,250例、台中市1,139例、高雄市1,037例、桃園市862例、台南市849例、彰化縣640例、屏東縣452例、雲林縣350例、南投縣341例、苗栗縣298例、嘉義縣271例、基隆市251例、宜蘭縣234例、花蓮縣198例、新竹縣及嘉義市各182例、台東縣158例、新竹市128例、澎湖縣32例，金門縣20例；另16例為境外移入。

新冠肺炎疫情連續九天較前一周同期上升，今天新增4萬9509例本土個案，是這波BA.5疫情以來次高。圖／指揮中心提供
新冠肺炎疫情連續九天較前一周同期上升，今天新增4萬9509例本土個案，是這波BA.5疫情以來次高。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

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