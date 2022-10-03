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長新冠焦慮難處理 陽交大：與基因有關

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
陽明交通大學透過實驗發現，缺乏Fkbp5基因的老鼠，模擬類似新冠肺炎的發炎反應後，有較高機率出現焦慮。醫師黃名琪說，盼能提供醫界新的研究基礎。（截至陽明交大網頁）
陽明交通大學透過實驗發現，缺乏Fkbp5基因的老鼠，模擬類似新冠肺炎的發炎反應後，有較高機率出現焦慮。醫師黃名琪說，盼能提供醫界新的研究基礎。（截至陽明交大網頁）

確診後出現焦慮症狀，醫療團隊發現與個人基因有關！陽明交通大學透過實驗發現，缺乏Fkbp5基因的老鼠，模擬類似新冠肺炎的發炎反應後，有較高機率出現焦慮。對此，醫師黃名琪3日說，盼能提供長新冠全新的研究方向。目前國內有超過1百家醫院提供長新冠整合門診，解除隔離後6個月內都能就醫。

長新冠焦慮的基因

根據荷蘭研究，每8名確診成年人，就會有1人出現長新冠症狀，截至2日全台確診人數將近650萬人，預計將有50萬人會受到長新冠影響，其中更有不少患者出現嗜睡、落髮、焦慮等症狀，嚴重影響生活品質。

針對長新冠的焦慮症狀，陽明交大生理學研究所與北市聯醫松德院區精神醫學部組成團隊，以小鼠模擬類似新冠肺炎的發炎反應，發現剔除了Fkbp5基因的小鼠就算發炎反應已康復，但呈現類似焦慮的行為，相較下，正常野生型小鼠，康復後較不會有焦慮行為，較適應高度與空曠環境。

陽明交大生理學研究所教授李怡萱解釋，Fkbp5基因能啟動一連串的分子機制，促進腹側海馬迴神經元中特定合成酶的含量，有助於情緒保持穩定，所以一旦剔除Fkbp基因，因無法發揮作用才導致焦慮。

可尋長新冠門診

北市聯醫松德院區教學研究科及成癮防治科主任黃名琪說，過去已證實上述腹側海馬迴神經元的機制能有效對抗焦慮，但強調「非發炎作用引起的焦慮，則無此作用」。她說，盼這項研究對發炎相關疾病康復後產生情緒障礙的狀況，提供新的學理基礎。

此外，長新冠問題仍困擾許多確診民眾，有醫師建議，如果後遺症多、病情沒始終有改善的話，可以透過跨科別整合門診進行治療，目前國內有108家醫院，設立「長新冠整合門診」，把各科別集結成一站式門診，只要解除隔離後6個月內都能就醫。

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