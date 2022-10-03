COVID-19、流感雙重感染 羅一鈞：5大症狀明顯
秋冬流感季來臨，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，國外研究顯示，COVID-19、流感雙重感染者鼻塞、咳嗽、發燒、頭痛和肌肉痠痛等5種輕症症狀會比較明顯。
台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民日前示警，今年將是流感大年，指揮中心也不斷提醒隨著10月13日開放邊境「0+7」，入境者不再需要居家檢疫後，可能不只有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，也會有一波流感流行。
羅一鈞在今天下午疫情記者會中表示，天氣轉涼，進入流感季，類流感通報系統件數確實比上個月增加，近幾週陽性件數都落在80多件，A型流感為主，還沒有流感重症病例。流感與COVID-19症狀接近，但流感篩檢敏感度較低，類流感患者仰賴臨床醫師判斷，如發燒、肌肉酸痛、呼吸道症狀等。
針對COVID-19、流感雙重流行，羅一鈞引用美國梅約診所做的同時感染Omicron及流感分析研究，發現並沒有感染COVID-19後，更容易罹患流感現象。研究單獨感染及雙重感染各115名患者，雙重感染個案症狀在輕症表現上會比較明顯， 包含鼻塞、咳嗽、發燒、頭痛和肌肉痠痛。
雖然研究顯示雙重感染不會增加重症或死亡風險，但指揮中心仍提醒民眾儘速完成流感疫苗接種。據統計，昨天流感疫苗接種4萬45人次，自10月1日開打累計施打約18萬1000人次，與去年同期19萬3000多例相比數量較少，可能與適逢假日，提供接種地點較少有關。
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