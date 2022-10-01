快訊

本土已641萬人染疫 幼兒疫苗接種率將破4成 加速增抗體

本土+43,040、境外+45、死亡+48 共10縣市破千例

台鐵萬華車站驚傳人員落軌死亡事故 北部上下行列車延遲

本土已641萬人染疫 幼兒疫苗接種率將破4成 加速增抗體

聯合報／ 記者許政榆沈能元／台北即時報導
莊人祥表示，新增227例中重症個案，包括中症170例、重症57例，以及死亡48例。圖／指揮中心提供
莊人祥表示，新增227例中重症個案，包括中症170例、重症57例，以及死亡48例。圖／指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心今公布新增227例中重症個案，包括中症170例、重症57例，以及死亡48例。據統計，今年截至9月30日，本土病例數已經累積641萬1864例，而中重症累計2萬8187例，當中10247人死亡，輕症無症狀比例占99.56%。

指揮中心發言人莊人祥表示，昨天六個月到四歲幼兒，有7136人接種莫德納跟輝瑞疫苗，包括第一劑3383人次，第二劑3753人次。該年齡層第一劑接種率39.6%，第二劑接種率9.0%。

莊人祥表示，莫德納次世代疫苗昨接種1萬6752人次。國內新冠疫苗昨接種5萬0736人次，目前我國疫苗涵蓋率第一劑93.7%，第二劑87.7%，第一次追加劑73.3%，第二次追加劑11.0%，65歲以上第二次追加劑38.5%。

今無新增特殊死亡、中重症個案，截至目前國內12歲以下兒童中重症共243例，包括腦炎31例、肺炎25例、心肌炎2例、敗血症3例、哮吼11例、家中死亡8例、MIS-C 151例、共病3例，當中有34例死亡。

醫療資源。圖／指揮中心提供
醫療資源。圖／指揮中心提供
新增227例中重症個案，包括中症170例、重症57例，以及死亡48例。圖／指揮中心提供
新增227例中重症個案，包括中症170例、重症57例，以及死亡48例。圖／指揮中心提供
新增227例中重症個案，包括中症170例、重症57例，以及死亡48例。圖／指揮中心提供
新增227例中重症個案，包括中症170例、重症57例，以及死亡48例。圖／指揮中心提供
口服藥物領用情形。圖／指揮中心提供
口服藥物領用情形。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

醫院內規疑為難醫護出國 莊人祥：核假應符規定

AZ單株抗體Evusheld「一人份要價10億」？ 莊人祥澄清：數字是錯的

病例數反彈？ 莊人祥：整體正在下降 觀察是否脫離高原期

獨／你出國他們好羨慕 疾管署全員禁出國到明年3月

相關新聞

本土+43,040 境外+45 死亡+48 共10縣市破千例

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增4萬3085例COVID-19確定病例，分別為4萬3040例本土個案及45例境外移入...

指揮中心若解散...「疫苗藥物將銷毀」 王必勝曝2方式脫鉤

中央流行疫情指揮中心存廢問題備受關注。衛福部長薛瑞元今表示，指揮中心成立後，不管指引、命令、藥品、快篩、疫苗緊急使用授權...

本土已641萬人染疫 幼兒疫苗接種率將破4成 加速增抗體

中央流行疫情指揮中心今公布新增227例中重症個案，包括中症170例、重症57例，以及死亡48例。據統計，今年截至9月30...

指揮中心、觀光局邊境解封「不同調」 薛瑞元這麼說

指揮中心、交通部觀光局近期針對邊境解封政策「不同調」，像是「旅客快篩結果由誰檢查」，觀光局原先說要導遊、領隊檢查，但指揮...

入境確診醫療費誰埋單 指揮中心、觀光局爆分歧

邊境解封在即，繼「旅客快篩結果由誰檢查」，指揮中心、交通部觀光局對外國旅客染疫就醫費用負擔再度出現分歧。指揮中心九月廿九...

高端疫苗報銷逾5億 民眾黨喊話綠營共同審視高端合約

中央流行疫情指揮中心統計，截至今年9月，政府自購5351萬劑各品牌疫苗中，已有350萬劑、約6.5％疫苗過期報銷，浪費公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。