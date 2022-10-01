本土已641萬人染疫 幼兒疫苗接種率將破4成 加速增抗體

中央流行疫情指揮中心今公布新增227例中重症個案，包括中症170例、重症57例，以及死亡48例。據統計，今年截至9月30日，本土病例數已經累積641萬1864例，而中重症累計2萬8187例，當中10247人死亡，輕症無症狀比例占99.56%。

指揮中心發言人莊人祥表示，昨天六個月到四歲幼兒，有7136人接種莫德納跟輝瑞疫苗，包括第一劑3383人次，第二劑3753人次。該年齡層第一劑接種率39.6%，第二劑接種率9.0%。

莊人祥表示，莫德納次世代疫苗昨接種1萬6752人次。國內新冠疫苗昨接種5萬0736人次，目前我國疫苗涵蓋率第一劑93.7%，第二劑87.7%，第一次追加劑73.3%，第二次追加劑11.0%，65歲以上第二次追加劑38.5%。

今無新增特殊死亡、中重症個案，截至目前國內12歲以下兒童中重症共243例，包括腦炎31例、肺炎25例、心肌炎2例、敗血症3例、哮吼11例、家中死亡8例、MIS-C 151例、共病3例，當中有34例死亡。 醫療資源。圖／指揮中心提供 新增227例中重症個案，包括中症170例、重症57例，以及死亡48例。圖／指揮中心提供 新增227例中重症個案，包括中症170例、重症57例，以及死亡48例。圖／指揮中心提供 口服藥物領用情形。圖／指揮中心提供

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