觀察站／解封時代 指揮中心角色為何

世界開始解封，國內近期在「疫情可控」說法下，追隨民意規畫解封。新冠變異株傳染力強但致病力弱，國家運作應回歸常態，行政院、衛福部、指揮中心等卻口徑一致，「指揮中心還有事要做，解散沒那麼快」。但指揮中心近日兩度與交通部不同調，解封時代，指揮中心角色讓人困惑。

為了防範類似ＳＡＲＳ的呼吸道疾病再度流行，因此修法讓政府得以祭出強制隔離、強制戴口罩等措施，指揮中心在「特別條例」保護之下，指揮官以「為防治控制疫情需要」，可實施必要應變處置或措施，但如今確診者自主應變、入境者自主檢疫，以「控制疫情」開設指揮中心，已非充足理由。

解封需要步驟與配套，但指揮中心、交通部觀光局頻頻不同調。先是針對「入境者快篩結果追蹤機制」，指揮中心宣布不再追蹤，交通部說由領隊檢查。昨天「旅行業辦理入、出境團體旅遊操作指引」公布，有關外國旅客入境染疫時的醫療費用，指揮中心又和交通部觀光局說法不一致。

昨指揮中心指揮官王必勝說明，指揮中心降級或解散的四條件，要看確診數、中重症分布、是否有具威脅的變種病毒、流感化程度與防疫工作可否常態化，其實這些重點與每年監測流感並無差異，看不出防疫工作為何無法常態化。

如果疾管署能夠在不影響人身自由的情況下防治流感，沒有理由無法防範如今的新冠病毒，指揮中心就算一時不解散，也該準備上演「完結篇」。

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