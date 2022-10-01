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莫德納次世代疫苗開打！網友熱議6大QA懶人包

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
莫德納次世代疫苗開打！網友熱議6大QA懶人包。 圖片來源/unsplash
莫德納次世代疫苗開打！網友熱議6大QA懶人包。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一個月內「次世代疫苗」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的莫德納次世代疫苗六大問答排行。

隨著新冠病毒不斷變種，疫苗的研發也與時俱進，近日各縣市陸續宣布開打莫德納次世代疫苗，然而民眾對於疫苗的疑問眾多，究竟莫德納次世代疫苗對BA.5有用嗎？無論是施打資格與效用等問題，皆在社群媒體上引發討論，以下整理6大常見問題與解答供參考。

「施打順序」成社群媒體關注焦點　「對BA.5效用」引網友熱議

▲ 莫德納次世代疫苗網友熱議6大問答 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 莫德納次世代疫苗網友熱議6大問答 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

因各縣市陸續開打莫德納次世代疫苗，民眾也十分關心自己與家人是否符合施打資格，目前本次指揮中心將施打順序切分兩階段，第一階段為65歲以上長者與18歲以上免疫低落族群，可優先施打疫苗，民眾也認同說道「給高風險的人先打沒問題」、「準備帶媽媽去打」，不過有醫生表示「次世代疫苗不可以當作第一劑基礎劑，所以至今連一劑疫苗都沒打過的人，不能施打次世代疫苗。」，提醒民眾需仔細閱讀指揮中心的相關說明。

另一方面，本次引進的次世代疫苗為針對BA.1病毒株所設計，對此，不少網友擔心「現在都BA.5了，打這個有用嗎？」，對此指揮中心則回應，依資料顯示「接種莫德納BA.1次世代疫苗中和抗體對抗BA.5、BA.4，比起僅接種原始武漢病毒株疫苗，抗體效價結果高出將近1.68倍」，表示對預防重症及死亡有良好效果，也有看到報導的網友對次世代疫苗展現信心，提及自己「第三劑準備打次世代」。

此外，疫苗施打間隔時間、預約方式等問題，也引起網友關注，若民眾符合資格且有意願施打疫苗，確認距離上劑施打間隔3個月後，可利用各地方政府推出的疫苗預約配套措施進行預約，也可至「 COVID-19疫苗接種院所」或「 COVID-19防治一網通」查詢接種地點、預約。

無論是否有施打次世代疫苗的意願，提醒大家不要疏忽了日常的基礎防疫，外出配戴口罩、勤洗手，簡單的幾個動作就能保護自己與他人的建康喔！

觀看原文→https://reurl.cc/bE88zX

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

新冠肺炎 COVID-19

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