整理包／10月13日起「0+7」！圖解「下機→入境大廳」怎麼走 機場通關不知不可

隨著全球疫情逐漸趨緩，台灣於10月13日起實施入境「0+7」政策，同時機場的入境相關流程也有所改變，《聯合新聞網》統整一系列QA為您解答。

Q1：「0+7」入境流程？

台灣邊境將於10月13日起開放，採取「0+7」入境檢疫流程，恢復機場常態入境通關，指揮中心以「桃園機場第二航廈」為例，實際流程仍依各航廈規劃。

入境台灣旅客下機後，第一關會經過防檢局非洲豬瘟查驗，「審單區」將撤除；第二關進入疾管署「發燒篩檢站」，此處將協助健康異常旅客，須依我國入境人員檢疫規定，接受相關檢疫措施；接著到移民署證照查驗，抵達行李轉盤區時，將會發放4劑家用快篩試劑。

再來到海關行李檢查，若一切順利就可以直接入境，無症狀者可以直接搭乘大眾交通工具，或是搭乘防疫車輛、自駕、親友或機關團體接送至自主防疫處。 抵達行李轉盤區時，將會發放4劑家用快篩試劑。圖擷自衛生福利部臉書

Q2：每週入境總人數？哪些人可以入境？

試行每週15萬人次為原則，全面恢復免簽證待遇機制，非免簽國家開放「一般性社會訪問」及「觀光」，且同步取消旅行團限團令。 每週入境人數以15萬人次為原則。圖擷自衛生福利部臉書

Q3：入境後的自主防疫需要幾天？

入境日為第0天，取消居家檢疫規範，進行「7天自主防疫」，旅客入境前免於「入境檢疫系統」線上申報及免持國內手機門號、取消開立旅客「入境健康聲明暨居家檢疫通知書」、停止居家檢疫之關懷追蹤機制、電子監督措施、健保註記及地方政府居家檢疫關懷服務等措施。 取消居家檢疫規範，進行「7天自主防疫」。圖擷自衛生福利部臉書

Q4：「0+7」還要住防疫旅館嗎？

自主防疫地點以符合1人1室（獨立衛浴）條件之自宅或親友住所或旅館為原則，儘量避免接觸重症高風險對象（包括65歲以上長者、6歲以下幼童、免疫不全及免疫力低下者等）。防疫旅館將全數回歸一般旅宿經營，交通部已加強溝通，並將於轉型期間提供鼓勵措施。

Q5：入境後可以搭乘大眾運輸嗎？

入境者若無症狀可以直接搭乘大眾交通工具，或是搭乘防疫車輛、自駕、機關團體或親友接送至自主防疫處所，同時防疫車隊也會繼續營運、優先載送有症狀入境旅客。不過，防疫計程車隊將回歸機場計程車排班，入境旅客若選擇搭乘機場計程車，收費方式將回歸「以跳錶計費」。

Q6：自主防疫期間可以自由外出嗎？

自主防疫期間可以自行外出，但需要持有2日內家用快篩陰性結果，外出、上學、上班期間全程戴口罩，維持社交距離。入境的自主快篩不會再另行追蹤，以自主申報為原則。

此外，若有飲食需求，得於餐廳內獨立或特定對象共餐，用餐期間可以暫時脫下口罩，並於用畢後立即戴上。特別注意，自主防疫期間禁止前往醫院陪病和探病，建議延後非急迫性需求之醫療或檢查，並避免前往長照機構。 自主防疫期間可以外出。圖擷自衛生福利部臉書

Q7：自主防疫期間出現快篩陽怎麼辦？

應儘速就醫，並透過遠距和視訊診療的方式，由親友或地方政府衛生局安排至診所或負責居家照護之責任院所評估快篩陽性結果。然而，確診之輕症個案，可以於加強型防疫旅館、集中檢疫所，或是原自主防疫地點（不含一般旅館）進行居家照護。

如果有就醫需求，可以自行開車、騎車、步行、家人親友載送（雙方全程戴口罩），或是依地方衛生局安排就醫。就醫期間請佩戴醫用口罩，並禁止搭乘大眾運輸工具前往。

Q8：團客入境快篩陽，還可以繼續玩嗎？

第二階段開放國際團客入境，由旅行社安排遊覽車或專車接送，用餐時不與國人同桌共餐。若有成員快篩陽性，將比照國人確診的檢疫機制辦理，由旅行社業主主動通報，經醫師評估確診後，要進行「7＋7」隔離政策，送往集中檢疫所或地方加強型防疫旅館，「不用付費」。

然而，同團其他旅客若快篩陰性，行程則不受影響。最後，因為國內口罩政策尚未解禁，不論國人或是外國人，仍須按照現行規定戴口罩。 同團其他旅客若快篩陰性，行程則不受影響。圖擷自衛生福利部臉書

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