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量體溫檢測敏感度低 王必勝：討論退場機制中

中央社／ 台北29日電
量體溫示意圖。 圖／ingimage
量體溫示意圖。 圖／ingimage

COVID-19疫情2年多以來，公共場所進出口多會設置體溫量測儀器，隨著體溫不再是防疫重要指標，指揮中心指揮官王必勝說，體溫檢測敏感度沒有很高，正在討論退場機制。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定可控，隨著10月13日起，開放入境免居家檢疫，國內防疫作為鬆綁進度也是各界關注焦點，其中針對解除公共場所量體溫機制，中央流行疫情指揮中心內部正在檢討。

王必勝今天下午疫情記者會說，以COVID-19特性而言，確診並不一定出現發燒症狀，以此作為檢測方法，敏感度不高，但考慮到坊間體溫檢測實施很久，需要多方討論，才能得出繼續執行或退場共識，待有結果一定儘快向外界公布。

接種疫苗是回歸正常生活關鍵之一，據指揮中心統計，昨天COVID-19疫苗接種3萬9310人次，截至目前為止累計接種6174萬7653人次；接種人口涵蓋率第1劑93.6%、第2劑87.6%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率 73.2%，第2次追加劑接種率10.8%（65歲以上接種率 38%）。

嬰幼兒屬於脆弱族群，接種作業持續進行，據統計，昨天嬰幼兒接種疫苗情形，莫德納跟輝瑞嬰幼兒疫苗部分，共接種3992人，截至目前為止，嬰幼兒第1劑涵蓋率38.9%、第2劑8.2%。

至於莫德納BA.1次世代雙價疫苗昨天接種1萬3877人次。王必勝表示，陸續收到多批莫德納BA.5次世代疫苗審查相關資料，如動物試驗數據等，但尚未收到美國實際施打資料；BNT也同樣開始提供次世代疫苗資料，已將取得資料進行初步審查，正在安排緊急使用授權（EUA）審查專家會議。

新冠肺炎 COVID-19

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