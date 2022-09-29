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0+7自主防疫期禁陪、探病 可允許3特殊狀況

中央社／ 台北29日電

「0+7」將上路，7天自主防疫期間禁止前往醫院陪病、探病，指揮中心今天說明，實施手術或侵入性檢查或治療、因應病情說明或惡化等3種特殊狀況將允許，須持當天家用快篩陰性才可進出醫院。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定可控，自10月13日零時（航班表定抵台時間）起，入境人員免除居家檢疫，改為「0+7」，進行「7天自主防疫」，無症狀且有2天內家用抗原快篩陰性結果可外出，但禁止前往醫院陪病、探病，建議延後非急迫性需求醫療或檢查，並避免前往長照機構。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午疫情記者會中說明，自主防疫期間禁止探病，是為降低病毒進入醫院造成傳播，針對為赴醫院緊急探視的返國者，還是會破例允許，現階段規劃3種特殊狀況。

第1種為病人實施手術、侵入性檢查或治療等，必須由家屬陪同，或基於法規需要家屬親自簽署同意書或文件；第2種是急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明需要；第3種則是其他因病患病情惡化或醫療處置需要，或長時間經評估有必要探病且經醫療機構同意者等情形外。

指揮中心指揮官王必勝說，未來防疫旅館全數回歸一般旅館經營，將加強溝通、適當輔導和補助，預估會陸續在10月19日之後，屆時不會有相關業務需求，業者經過清消即可回歸；防疫車隊納入機場排班，肩負防疫工作，優先載送有症狀旅客，持續滾動檢討。

至於入境旅客快篩結果，王必勝說，入境自主快篩不會追蹤，以自主申報為原則，研判對社區感染影響非常小，現階段入境陽性確診率約3%，占每天總確診人數不到1%，研判改成每週15萬人次入境，數據應該差不多，影響有限，但變種病毒持續變異，持續嚴密觀察。

新制上路後，外籍人士入境行程到一半確診，可能衍生相關費用，王必勝說，外籍人士在台灣確診，同樣需要隔離7天，集中檢疫所等隔離地點及隔離治療皆不用付錢，但返國機票可能有延期問題或改班機，改班機額外費用須自行處理。

新冠肺炎 COVID-19

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