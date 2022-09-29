影／口罩令何時解封？李秉穎：新冠威脅小於流感應該就可以

資深媒體人周玉蔻每天早上8點主持廣播節目「新聞放鞭炮」，昨天起請假，改由汪潔民擔任代班主持人，今邀請衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎，暢談10月13日開國門後防疫措施，關於何時可以脫口罩，李秉穎說，「只要新冠病毒威脅小於或等於流感時，應就可以放鬆」。

李秉穎說，目前應可以從戶外非群聚活動開始解封口罩。但如搭乘大眾運輸工具，或至演唱會、運動場等人潮群聚場所，還是必須戴口罩。

李秉穎說，包括脫口罩等防疫措施放鬆，仍須依新冠疫情走向而定，如果走向輕症化，當然就可以放鬆，但因目前新冠肺炎死亡率為千分之一點多，而流感死亡率僅為此數據的五分之一至十分之一，因此還是希望死亡及重症減少，雖然同意口罩鬆綁，但還不能完全不戴口罩。

至於10月13日開國門後，是否再有一波疫情？李秉穎說，依全球數據觀察，目前其他國家新冠病毒感染率都滿低的，且低於台灣，開放國門後，雖然會帶進來一些病毒，但國內感染病毒的風險，還是高於境外帶回病毒的風險，因此疫情不會有太大的變化。

李秉穎說，令人擔心的是，境外旅客會不會帶進新的新冠病毒變異株，但這在確診及死亡數方面，應不會有太大變化，只要新冠疫情變為輕症化，成為比流感更輕微的呼吸道感染，入境人數限制就可以取消。

李秉穎指出，新冠疫情2年多來，經過施打疫苗、多數人染疫等因素，現已建立群體免疫力，即使病毒再變異，重症死亡率不會再增加，身體免疫力均有保護效果，觀察全球此波BA.5疫情，雖然確診人數上升，但死亡人數持平，相信未來疫情就是輕症為主，不會影響醫療量能。

目前新冠確診人數每天約為4萬多人，開放國門後，確認人數會不會增加到5萬多人？李秉穎說，現在疫情仍處在高原期，每天確診人數就是在3至4萬間波動，如果突然上升至5萬人也不是不可能發生，但應不會大幅上升。就觀察各國新冠疫情曲線為一波又一波，但紐西蘭及澳洲為類似台灣的情形，均為防疫措施嚴格，當疫情高峰後，就會進入高原期，疫情時間拉長，類似「擠牙膏」一樣，病例數一點一點的增加。

台大公衛教授陳秀熙建議，防疫措施應回歸到0+0。李秉穎說，當防疫措施應回歸到0+0，代表新冠病毒威脅已降到很低，不需要特別防疫，可是目前新冠病毒死亡率仍高於流感，現在還是必須要用較嚴格的防疫措施，但如果未來新冠病毒死亡率降低至與流感差不多，可解除大部分的防疫措施。

商品推薦