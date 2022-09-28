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醫院內規疑為難醫護出國 莊人祥：核假應符規定

中央社／ 台北28日電
指揮中心發言人莊人祥。圖／指揮中心提供
指揮中心發言人莊人祥。圖／指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心研議醫護入境「0+7」期間，每1至2天快篩陰即可上班，傳出台北馬偕醫院內規維持過往規定，導致醫護不滿增加出國難度，指揮中心發言人莊人祥今天晚間表示，醫院核假應符相關規定。

入境「0+7」最快10月13日上路，免居家檢疫，只有7天自主防疫，期間無症狀、且有2天內家用抗原快篩陰性者，可以外出、上班、上學。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨天說明，未來醫護人員也適用「0+7」。

目前規劃每1至2天於上班前進行一次公費家用快篩，醫院可視單位屬性不同，決定每天或每2天快篩。莊人祥今天晚間告訴中央社記者，上述方案仍在討論中，中央本來就沒有限制醫療人員出國，主要是部分醫院可能有內規，希望醫院核假應符合衛福部及勞基法相關規定。

台北市醫師職業工會晚間在臉書（FaceBook）披露，接獲會員投訴，台北馬偕醫院日前內部公告，雖然政府將推行「0+7」，也就是入境不需要再嚴格隔離，但馬偕醫院政策未鬆綁，員工私人因素出國，必須兩個月以前申請，還必須經過院長同意。

根據投訴馬偕醫院的內容，醫院員工出國返台以後，至少「自假」隔離3天，其後每天需自費採檢PCR，返台7日內，員工不得進入手術室、血液腫瘤病房、骨髓移植病房、化療單位，也就是指外科系、麻醉科醫護人員。

台北市醫師職業工會表示，按上述內容，除非額外犧牲個人7天假期，否則根本別想出國；更要詢問馬偕醫院的決策高層，嚴格限制員工出國，究竟是為了感控規定，還是擔心員工放假、人力不足，及醫院對於違反規定出國的醫護是否會懲處。

至於台北市醫師職業工會關心的院方訂定比指揮中心更加嚴格、限縮員工自由的規範，是否徵詢過指揮中心同意？莊人祥說，醫院制訂相關內規無需經過指揮中心同意，但若醫護人員有具體事件舉證，仍可向各主管機關提出申訴。

截至發稿時，馬偕醫院表示，對於員工投訴的實際情況，正在了解中。

新冠肺炎 COVID-19 馬偕醫院 醫護人員

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