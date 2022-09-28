成員時間喬不攏 清冠公費再討論會議延至10/7

今日本土新冠肺炎確診數仍達4.8萬例以上，而國門即將在下月13日解封。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學曾預估在國內防疫措施逐步解封後，各種感染症可能會冬天齊發，「今年冬天的兒童急診應該不好過」，現在他再發文表示「我錯了！」，實際情況是不用等到冬天，現在秋天的兒童急診已開始人滿為患，原因是過去兩年來高度防疫累積兒童的「免疫負債」的現象，被封印具傳染力的各式病原體，正在沒有抵抗力的孩子間流竄，「還債的齒輪開始轉動了！」

2022-09-28 15:16