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成員時間喬不攏 清冠公費再討論會議延至10/7

中央社／ 台北28日電

衛福部中醫藥司日前限縮清冠一號公費對象引起關注，原本明天（9月29日）再次開會討論擴大對象。中醫藥司長黃怡超今晚表示，因與會成員時間不便，目前暫訂延期至10月7日。

衛生福利部宣布，自9月15日起，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清冠一號限縮公費對象，僅限確診後有重症風險因子高風險族群可使用，條件包含年齡65歲以上、65歲以下身體質量指數BMI≧30、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺病、結核病、慢性肝病、失能、失智症、吸菸、免疫功能等疾病者。

由於中醫界力爭擴及孕婦與兒童，衛福部中醫藥司原預計9月29日再度開會討論。中醫藥司長黃怡超晚間告訴中央社記者，因與會成員時間仍在協調，會議將延期至10月7日舉行，但詳細時間仍在簽核中。

新冠肺炎 COVID-19 清冠一號

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