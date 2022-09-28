解封讓各種感染症在冬天大爆發 醫：我錯了！現在就開始「還債了」

今日本土新冠肺炎確診數仍達4.8萬例以上，而國門即將在下月13日解封。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學曾預估在國內防疫措施逐步解封後，各種感染症可能會冬天齊發，「今年冬天的兒童急診應該不好過」，現在他再發文表示「我錯了！」，實際情況是不用等到冬天，現在秋天的兒童急診已開始人滿為患，原因是過去兩年來高度防疫累積兒童的「免疫負債」的現象，被封印具傳染力的各式病原體，正在沒有抵抗力的孩子間流竄，「還債的齒輪開始轉動了！」

謝宗學在臉書《Dr. E 小兒急診室日誌》粉專上發文寫道，自9月開學以來，新冠疫情持續加溫外，但其他病毒、流感也沒歇蓍，蠢蠢欲動，在兒童急診來診人次占比高達四分之三。據他在第一線小兒急診室的觀察，造成兒童呼吸道感染症除了新冠肺炎外，黴漿菌感染造成嚴重咳嗽、細支氣管發炎、氣喘發作病例增加，流感也開始零星出現，腸胃道感染症近期明顯增加，其中以病毒性腸胃炎居多。

謝宗學表示，當感染症增加，對病原體過敏引起的蕁麻疹也會同步增加；病毒感染變多了，其併發症如肺炎、敗血症、腦炎亦同步增加，兒童加護病房的佔床率持續維持高檔，這是過去兩年未曾有的狀況。現在因兒童急診病患增加，造成一般兒科病房和新冠專責病房幾乎滿床，生病的孩子只能在急診候床，醫護疲於奔命、急診室擠滿病人和家屬，一切的一切似乎回到疫情前的場景。他表示，剛入秋的兒童急診已是這景況，未來社會逐步恢復疫情前生活模式、回國不再強制隔離，想必冬天的情勢會更險峻。

即便如此，謝宗學也不認為需要走回頭路再次加強邊境管控或提升防疫層級，因為那只會拖延償還免疫負債的時間，建議民眾該打的疫苗（流感和新冠）儘早打，確實執行個人衛生防護才是正解。

謝宗學說，與病毒共存和回歸正常生活模式兩件事同時進行，無法避免孩子生活次數增加，但這只是過度期，終究會回到2019年以前的生活。對於現階段不論是基層診所、醫院門診或急診，處處人滿為患，但急診原則上優先處理病況嚴重者，候診時間拉長，也是無可奈何的事，希望家長們可以耐心等待。

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