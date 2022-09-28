他染疫「視訊看診」卻不來拿藥 醫見棄單理由傻眼

可不可以進去診所拿藥一下下就好！目前新冠確診者可透過視訊診療領取藥物，不過就有醫生反映，近期出現一堆「棄單」患者，接受視訊診療完後，卻傳訊息給醫師「晚了、不需要了」，甚至還說自己已經看過其他家中醫了，令基層醫生們百般無奈。

中醫師郭大維在臉書分享，近來出現一堆「棄單」的視訊患者，在接受完視訊診療後，院方聯絡患者前來拿藥時，患者卻故意失聯或不接電話，甚至還有人會直說「不需要了 我已經去其他診所看過中醫了」。

中醫師郭大維在臉書分享，近來出現一堆「棄單」的視訊患者。圖擷自郭大維中醫師臉書

讓郭大維相當無奈，並感嘆說道「醫療還是建立在彼此信任的基礎上，我們不是Uber Eats也不是FoodPanda」，無法為患者的個人需求就隨便開藥，「醫師還是要根據健保用藥指示給予患者適當處置」，若患者本身符合給藥標準，一定能拿到政府授權製造的「清冠一號」濃縮顆粒劑型，絕非是類清冠。

郭大維指出，在醫病彼此的互信基礎下，進行視訊診療、調配藥物、叮囑確診者注意事項、完成藥物交付。多數患者都是有用藥急迫性才進行視訊診療，也都會為了家人健康趕緊來診所過卡、批價、領藥。

郭大維也表示，自己付出了門診時間、醫療專業以及整個醫療團隊的精力，也完成調配屬於患者的適合藥物，且整個視訊診療過程，都是在彼此「知情同意」下完成的，因此希望大家看完診後，一定要拿健保卡來診所過卡、領藥。

文章曝光，許多網友們也替郭大維加油打氣，「辛苦了！良醫典範」、「支持專業、尊重專業」、「如果患者能多一點體諒的心，醫生也不會感到為難了，真是辛苦醫師與醫護人員了」、「有病是應該看醫生的呀！可能是掛錯科了！您原諒他吧」。

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