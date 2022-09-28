聽新聞
test
0:00 / 0:00

「世界上沒有一百分的政府」 蘇揆報告悼染疫死者

聯合報／ 記者鄭媁林縉明楊雅棠鄒尚謙／台北報導
行政院長蘇貞昌（左）在立院受訪時，對疫情罹難者者感到「遺憾、難過與不捨」。記者林澔一／攝影
行政院長蘇貞昌（左）在立院受訪時，對疫情罹難者者感到「遺憾、難過與不捨」。記者林澔一／攝影

疫情爆發以來，造成不少國人死亡，行政院長蘇貞昌昨率內閣赴立法院施政報告並備詢，他依朝野黨團協商要求，對染疫死亡民眾致意。蘇揆口頭報告時說，對國人在這場百年大疫失去生命，他深感遺憾、難過與不捨，也對家屬致上深切哀悼之意；在逝去的生命前，政府會肅穆、謙卑以對，再加檢討，更加努力，避免憾事發生。

蘇貞昌說，儘管政府已盡最大努力壓低重症率與死亡率，仍有國人在這場百年大疫失去生命；世界上沒有一百分的政府，但他率領行政團隊，盡心盡力、誠心誠意，把事情做對、做好。

國民黨立委曾銘宗質詢時說，目前疫苗接種救濟申請超過七千件，每月僅審查五十件，以這樣的速度，要十年才能審完。蘇貞昌答詢說，會請衛福部與指揮中心專家審查加快、加速。

此外，入境檢疫「○加七」新制最快十月十三日上路，三八二家防疫旅館如何退場受關注。交通部長王國材受訪說，會與勞動部合作協助媒合人力，同時研擬退場補貼方案，協助業者度過轉換為一般旅館的空窗期。

至於昨新冠本土病例數又拉高到四萬五六○八例，新增廿八例死亡個案、八十三例中重症案例，無特殊中重症和死亡個案。隨疫情正處高原期，住宿式長照機構住民陽性率同步升溫，從百分之一升至百分之一點三。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

【重磅快評】施壓陳耀祥 你相信蘇貞昌或立委錄音檔？

總統、院長干涉NCC審照？ 張善政：國際醜聞、蘇貞昌下台

關鍵錄音帶曝光！府院被爆施壓介入鏡電視案 蘇貞昌否認

立委質疑政治力介入鏡電視案 蘇貞昌：沒有這種事

相關新聞

確診同住者 擬改全面0+7 不與入境0+7同時

昨新冠疫情病例數再破四萬，新增四萬五六○八例本土個案，指揮中心發言人莊人祥說，較上周同天微升百分之二點五，疫情仍處於高原...

打高端赴日 需自費PCR 國民黨要陳時中道歉

日本宣布十月十一日開放自由行，但對於施打高端疫苗的國人，須提出七天內有效的PCR檢測陰性報告才能入境。國民黨立法院黨團昨...

「世界上沒有一百分的政府」 蘇揆報告悼染疫死者

疫情爆發以來，造成不少國人死亡，行政院長蘇貞昌昨率內閣赴立法院施政報告並備詢，他依朝野黨團協商要求，對染疫死亡民眾致意。...

AZ單株抗體Evusheld「一人份要價10億」？ 莊人祥澄清：數字是錯的

由國際疫苗大廠AZ研發的單株抗體Evusheld，被媒體報導指出，一人份就要價10萬元，台灣共採購1萬劑，相當花費10億...

口罩禁令11月解除？ 羅一鈞：未來幾周不會大改

新一波BA.5新冠疫情正達高原期，指揮官王必勝接受媒體專訪表示，口罩禁令可望在11月朝「戶外免戴」放寬。對於口罩的解禁時...

苗縣+1077...衛生局10月1日七大鄉鎮市設大型接種站

苗栗縣今天新增1077例，全縣今年迄今累計本土案例13萬7145人，人口占比確診率達25.62%，苗栗縣衛生局呼籲，疫情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。