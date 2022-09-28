「世界上沒有一百分的政府」 蘇揆報告悼染疫死者

疫情爆發以來，造成不少國人死亡，行政院長蘇貞昌昨率內閣赴立法院施政報告並備詢，他依朝野黨團協商要求，對染疫死亡民眾致意。蘇揆口頭報告時說，對國人在這場百年大疫失去生命，他深感遺憾、難過與不捨，也對家屬致上深切哀悼之意；在逝去的生命前，政府會肅穆、謙卑以對，再加檢討，更加努力，避免憾事發生。

蘇貞昌說，儘管政府已盡最大努力壓低重症率與死亡率，仍有國人在這場百年大疫失去生命；世界上沒有一百分的政府，但他率領行政團隊，盡心盡力、誠心誠意，把事情做對、做好。

國民黨立委曾銘宗質詢時說，目前疫苗接種救濟申請超過七千件，每月僅審查五十件，以這樣的速度，要十年才能審完。蘇貞昌答詢說，會請衛福部與指揮中心專家審查加快、加速。

此外，入境檢疫「○加七」新制最快十月十三日上路，三八二家防疫旅館如何退場受關注。交通部長王國材受訪說，會與勞動部合作協助媒合人力，同時研擬退場補貼方案，協助業者度過轉換為一般旅館的空窗期。

至於昨新冠本土病例數又拉高到四萬五六○八例，新增廿八例死亡個案、八十三例中重症案例，無特殊中重症和死亡個案。隨疫情正處高原期，住宿式長照機構住民陽性率同步升溫，從百分之一升至百分之一點三。

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