嘉義縣55至64歲原住民 免費領5劑快篩

中央提供55至64歲原住民每人5劑免費快篩試劑，設籍嘉義縣阿里山鄉、番路鄉觸口村原住民，即日起帶戶口名簿或戶籍謄本至文化健康站領取，設籍其他鄉鎮市至村里辦公處領取。

嘉義縣衛生局今天告訴中央社記者，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron BA.4、BA.5變異株，保護原住民健康，中央提供5劑免費快篩試劑，給縣內55至64歲（1958至1967年出生）原住民。

衛生局說，設籍阿里山鄉達邦村特富野部落、里佳村、來吉村、樂野村、山美村、新美村、茶山村、番路鄉觸口村原住民鄉親（不限本人），攜帶戶口名簿或戶籍謄本至文化健康站領取，設籍其他鄉鎮市者，到轄內村里辦公處所領取。

衛生局指出，今天嘉縣有855人確診COVID-19，呼籲民眾有症狀及早篩檢就醫，保護自己，保護家人。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝26日疫情記者會中宣布，即日起免費提供55至64歲原住民每人5劑COVID-19家用抗原快篩試劑，保護原住民健康，預計7萬人受惠。

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