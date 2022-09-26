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香港入境檢疫0+3 羅一鈞：比台灣0+7更嚴

中央社／ 台北26日電
羅一鈞。圖／指揮中心提供
羅一鈞。圖／指揮中心提供

香港放寬入境檢疫限制，今天起實施「0+3」，外界關注台灣是否跟進，但指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，香港「0+3」其實比台灣預計10月13日上路的「0+7」更嚴。

香港因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情現況，取消實施近2年的機場入境者酒店隔離安排，今天從海外或台灣經機場抵港人士，抵港後不需再在酒店隔離，只需3天家居醫學監測，期間可外出。

對此，羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，依據香港衛生署公布的「0+3」手板圖，從抵達日作為等0天算起，加上後續第1至3天，總共有4天自主防疫，雖然可以自由外出，但必須做4次PCR陰性可出門，期間雖可以上班、上學，但不可去餐廳、酒吧及人潮擁擠場所。

羅一鈞表示，香港入境檢疫「0+3」比台灣即將上路的「0+7」更嚴格，如果跟進香港，意味台灣入境管理反而會變得比初步規劃的「0+7」更多限制，現階段沒有這樣的打算。

指揮中心指揮官王必勝也說，各國陸續解封邊境，並非檢疫天數少就比較輕鬆，還需要看執行內容，台灣將依照現行規劃方向執行「0+7」；至於秋冬疫情是否會再起，他認為，未來Omicron是否再突變出有威脅性的變異株，值得觀察後續發展，將持續監控國際疫情。

指揮中心是在9月22日說明，將視疫情發展，放寬入境人員免居家檢疫，改採7天自主防疫，即「0+7」，預計最快10月13日實施。

接種疫苗是恢復正常生活的條件之一，有媒體在疫情記者會中發問，據統計，至今年9月止，屆效疫苗報銷已有350萬劑，推估上述疫苗價值約新台幣12億元，其中高端報銷5億元最多，指揮中心屢遭質疑有浪費之嫌。

對此，王必勝表示，無法知曉上述金額是怎麼樣的算法得出，不予評論。他強調，疫苗採購原則，除了考慮疫苗價格外，面對變異株不斷出現，疫情持續延燒，採購數量需要超前部署，才能提供民眾足夠疫苗，所以疫苗屆效問題必然存在，且全球各國都有這樣的狀況。

據指揮中心統計，9月24日至9月25日COVID-19疫苗接種4萬4235人次，其中莫德納次世代疫苗昨天共13縣市施打，接種1萬1316劑。截至目前疫苗接種人口涵蓋率為第1劑93.6％、第2劑87.5％、追加劑接種率73％、第2次追加劑接種率10.5％，其中65歲以上接種率36.7％。

新冠肺炎 COVID-19 羅一鈞 香港

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