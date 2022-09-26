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新冠肺炎BA.5飆占八成 現首例兒童腦炎

聯合報／ 記者楊雅棠邱宜君鄒尚謙／台北即時報導
本土特殊重症及死亡個案說明。圖／指揮中心提供
本土特殊重症及死亡個案說明。圖／指揮中心提供

本土新冠肺炎BA.5株上周驗出128例，占比從上周占六成飆升至八成。另外也驗出首例染BA.5的兒童腦炎個案，為8月31日曾公布的二歲男童，所幸已於9月14日出院。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，128例BA.5本土個案，占上周所有已定序之159例的80.5%，為53名男性、75名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，分布為北部70例、中部32例、南部20例、東部6例，確診日介於今年8月28日至9月16日。目前累計558例BA.5、4例BA.4，尚無BA.2.75本土確定病例。

其中一例為8月31日公布的兒童重症個案，為兩歲男童，無慢性病史，未接種疫苗。8月27日出現發燒、腹瀉等症狀，使用家用快篩陽性，8月28日因活力食慾下降、疲倦至急診，體溫檢查40.6度，持續性全身抽搐30分鐘，頭部電腦斷層有腦水腫，診斷疑似腦炎。於急診給予瑞德西韋、類固醇、免疫球蛋白、降腦壓藥，8月29日轉入加護病房治療，病況改善，於9月14日康復出院。

另外，境外移入134例境外移入包括3例BA.4、112例BA.5、11例BA.2.75、8例BA.2，為84例男性、50例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，入境日介於今年8月26日至9月16日。其中檢出BA.4個案分別自越南、美國及澳大利亞各1例；BA.5個案分別自越南33例、美國11例、泰國9例、印尼7例、馬來西亞6例，韓國及柬埔寨各4例，緬甸、德國、加拿大、新加坡、菲律賓、義大利及日本各3例，香港、英國、法國、荷蘭及奧地利各2例，瑞士、西班牙、葡萄牙、澳大利亞、土耳其、匈牙利及瑞典各1例；BA.2.75個案分別自印度4例、泰國2例、新加坡2例、緬甸、印尼及加拿大各1例。

新冠肺炎 COVID-19

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