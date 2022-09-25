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日本開放未認證高端 蘇貞昌：台灣是少數能做疫苗國家
新冠肺炎疫情漸尾聲，各國有條件開放邊境，高端疫苗卻不被多國承認，施打高端疫苗民眾出國仍自費3500元做PCR，引發批評。行政院長蘇貞昌今說，疫苗是戰略物資，台灣是少數能自己做疫苗國家，要支持自己的戰略物資，也要爭取國際上通過科學檢驗認同，他就打高端疫苗。
蘇貞昌今到屏東視察屏東榮總新建工程進度，會前接受媒體聯訪，對於如何向國際正命高端疫苗效果，施打高端疫苗民眾若出國到日本，必須自費PCR等看法。蘇貞昌說，疫苗是戰略物資，台灣是全世界極少數能自己做疫苗的國家，要支持自己有這種戰略物資，也要爭取國際上通過科學檢驗後認同，他就打高端的疫苗。
蘇貞昌說，國人同胞大家合作，第一線防疫人員的辛苦，所有的努力來到最後一哩路，希望大家能從各方面做好準備，為了國家能走向世界，也讓世界的觀光客能夠進來看到台灣的美好，大家要多加油。
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