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次世代疫苗開打 長者接種踴躍

聯合報／ 記者沈能元許政榆鍾維軒／台北報導
莫德納次世代疫苗昨天首日開打，第一階段接種對象包含六十五歲以上長者、長照機構住民、十八歲以上免疫不全及免疫力低下者。記者林俊良／攝影
莫德納次世代疫苗昨天首日開打，第一階段接種對象包含六十五歲以上長者、長照機構住民、十八歲以上免疫不全及免疫力低下者。記者林俊良／攝影

本土疫情持續降溫，連五天與前一周同期相比下降，指揮中心昨天公布國內新增本土病例三萬八一五七例，確診個案中新增五十一例死亡。昨天也是莫德納次世代雙價疫苗開打第一天，各地施打狀況較之前踴躍，部分符合資格但原本還在觀望的長輩，因次世代疫苗被催出來接種。

衛福部薛瑞元表示，次世代雙價疫苗接種狀況還要持續觀察，未來年齡層也可能會往下再開放。對於接種高端疫苗的民眾赴日須自費ＰＣＲ的爭議，薛瑞元表示，相信未來入境不要求疫苗將成主流；指揮中心發言人莊人祥則說，會請外交部協助與日方溝通。

次世代雙價疫苗第一階段施打對象為六十五歲以上、長照機構住民、十八歲以上免疫不全及免疫低下者。台北長庚昨於台北田徑場為符合資格者施打疫苗，截至下午一時卅分截止，共施打八百多人。台北長庚兒童感染科主任顏盟修說，大家都是為次世代雙價疫苗而來，其中施打第四劑、接種第五劑長者各占一半。

顏盟修說，邊境即將解封，現在防疫應要靠民眾自己，次世代二價疫苗具有原始株及BA.1變異株，具一定的保護力，呼籲民眾應盡速接種。

衛福部長薛瑞元表示，次世代雙價疫苗目前數量足夠，若第一階段施打不踴躍，將會往下一個族群、人員繼續開放；第二階段對象包括醫護人員、機構與社福照護系統相關工作人員、五十歲以上成人等。

對於日本未認可高端疫苗，接種高端的民眾必須自費三千五百元做ＰＣＲ檢測才可赴日的爭議，指揮中心前指揮官陳時中表示，日本對於疫苗承認一向都只有六種疫苗，也沒有包括俄國、中國大陸自製的，外交部會極力爭取。

薛瑞元表示，高端疫苗屬於次單位蛋白疫苗，與ＢＮＴ、莫德納是mRNA疫苗不同，副作用小，如他就考量身體狀況，選擇接種四劑高端疫苗。對於外界批評，他說「不要把民眾當作是沒有自主性的傻子」，相信未來入境不要求疫苗將成主流。

至於接種高端的民眾，如果想去日本，有沒有機會「補打」其他廠牌疫苗？莊人祥表示，「補打會比較快嗎？還要等一個月」，現在很多國家沒有入境疫苗限制，日本新制從十月十一日開始，相關配套應有機會再調整。

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