次世代疫苗 北市首日逾2千人接種

台北市莫德納次世代雙價疫苗昨天開打，預約平台提供近4萬個名額，已有1萬8622人完成預約，首日逾2千人施打；9月26日到10月2日起也會在醫院開設特別門診，共18家醫療院所、8345個名額。第一階段開放對象包含65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全或免疫低下者。

北市衛生局統計截至9月23日止，設籍台北市65歲到74歲長者，第4劑（第2次追加劑）覆蓋率30.2%、75歲以上長者第4劑覆蓋率為30.4%。昨天現場打第4劑的人最多，占一半以上，第5劑其次，第3劑是極少數。

北市衛生局說，北市聯醫中興院區、仁愛院區、忠孝院區、陽明院區及台北長庚醫院（於台北田徑場接種）昨都提供接種服務，開放2680位名額，第一天就超過2千人接種。25日則有25家合約診所提供接種，下周一開始，同步開放診所及醫院特別門診接種。

衛生局說，依據ACIP建議，莫德納次世代雙價疫苗先行提供第一階段開放對象包含65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全或免疫低下者接種追加劑，接種間隔為與前一劑間隔至少12周以上。

北市聯合醫院中興院區家庭醫學科醫師吳岱穎表示，莫德納次世代雙價疫苗對這波BA.5跟BA.4的保護力比傳統疫苗效力高1.68倍，抵抗效果更好，副作用跟前幾劑疫苗類似，不過數據顯示都是安全的。

次世代疫苗跟流感疫苗是否需要間隔？吳岱穎說，可同一天施打，但要打在不同肢體上，比方說左邊打流感疫苗，右邊打Covid-19疫苗，符合資格者都可來接種。

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