快訊

拉沃盃／為費德勒流淚 納達爾：生命一部分也隨之離開

中重症+184例 3歲男童MIS-C、臉部軀幹出疹 一度住ICU

連續5天病例數下降！本土+3萬8157、境外+214、死亡+51

中重症+184例 3歲男童MIS-C、臉部軀幹出疹 一度住ICU

聯合報／ 記者許政榆沈能元／台北即時報導
莊人祥表示，新增184例中重症個案，包括中症136例、重症48例，及51例死亡。圖／指揮中心提供
莊人祥表示，新增184例中重症個案，包括中症136例、重症48例，及51例死亡。圖／指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心今公布新增184例中重症個案，包括中症136例、重症48例，及51例死亡。特殊重症為一例兒童MIS-C，確診後1個月出疹，到急診就醫時因血壓偏低等，一度住加護病房，經過治療後目前轉至一般病房。

指揮中心發言人莊人祥表示，一例特殊重症個案為3歲男童，沒有接種過新冠疫苗，沒有慢性病史，8月16日確診，9月16日起陸續有發燒、腹痛、嘔吐，9月19日臉部和軀幹出疹，9月20日到急診，檢查有結膜炎、血壓偏低，診斷MIS-C住加護病房，使用免疫球蛋白等藥物治療後，病況改善，9月23日轉出加護病房到一般病房治療。

截至今日國內12歲以下兒童重症累計223例，31例腦炎、24例肺炎、3例敗血症、11例哮吼、142例MIS-C、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及8例到院前死亡；上述個案已有33例死亡，12例腦炎、7例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及8例到院前死亡。

國內今年截至9月23日本土病例累計612萬4751例，中重症2萬6968名，死亡9940名，目前輕症無症狀占99.56%。

昨天六個月到四歲幼兒接種莫德納共3037人，包括第一劑799人次、第二劑2238人次。昨接種輝瑞疫苗第一劑2434人。該年齡層疫苗涵蓋率第一劑37.8%，第二劑7.1%。

昨天新冠接種共4萬5713人次，國內疫苗涵蓋率第一劑93.5%、第二劑87.5%、第一次追加劑73.0%、第二次追加劑10.5%，65歲以上第二次追加劑36.4%。

新增184例中重症個案，包括中症136例、重症48例，及51例死亡。圖／指揮中心提供
新增184例中重症個案，包括中症136例、重症48例，及51例死亡。圖／指揮中心提供
新增184例中重症個案，包括中症136例、重症48例，及51例死亡。圖／指揮中心提供
新增184例中重症個案，包括中症136例、重症48例，及51例死亡。圖／指揮中心提供
醫療資源。圖／指揮中心提供
醫療資源。圖／指揮中心提供
口服藥物領用情形。圖／指揮中心提供
口服藥物領用情形。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

20多歲男打3劑家中猝死後確診 11歲童染疫肺炎呼吸性酸中毒

30多歲肝腫瘤男拒治療確診2日歿 青少年中重症增1例

邊境鬆綁下一步？專家建議：只通報重症不強制戴口罩

影／3歲男童確診隔日歿 4歲女童確診隔101天現MIS-C

相關新聞

本土+3萬8157 境外+214 死亡+51 連續5天病例數下降

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增3萬8371例COVID-19確定病例，分別為3萬8157例本土個案及214例境外移...

中重症+184例 3歲男童MIS-C、臉部軀幹出疹 一度住ICU

中央流行疫情指揮中心今公布新增184例中重症個案，包括中症136例、重症48例，及51例死亡。特殊重症為一例兒童MIS-...

Sherpa太強大！手機一鍵查找各國入境要求一目瞭然

終於都可以把旅行重新放入假期活動，不過各地區都仍有或多或少的防疫政策、疫苗要求等，想快捷了解不同地區的入境要求，其實只要在「sherpa」就可能一目瞭然。

影／莫德納次世代疫苗首日施打 三類族群優先

國內次世代疫苗160萬劑已陸續抵台，今天開始在各縣市開打。目前可接種對象為65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不...

莫德納次世代疫苗開打 屏東清晨六點20多人排

莫德納次世代疫苗今天開打，屏東縣政府在屏東及潮州火車站開設施打站，並於全縣33鄉鎮市衛生所同步施打，其中，屏東火車站清晨...

打高端赴日需先自費PCR 黃珊珊批政府該先和國人道歉

我國接種高端疫苗的民眾之後若要赴日需先自費3500元做PCR。無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天說，國人當初相信中央政府選擇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。