中重症+184例 3歲男童MIS-C、臉部軀幹出疹 一度住ICU

中央流行疫情指揮中心今公布新增184例中重症個案，包括中症136例、重症48例，及51例死亡。特殊重症為一例兒童MIS-C，確診後1個月出疹，到急診就醫時因血壓偏低等，一度住加護病房，經過治療後目前轉至一般病房。

指揮中心發言人莊人祥表示，一例特殊重症個案為3歲男童，沒有接種過新冠疫苗，沒有慢性病史，8月16日確診，9月16日起陸續有發燒、腹痛、嘔吐，9月19日臉部和軀幹出疹，9月20日到急診，檢查有結膜炎、血壓偏低，診斷MIS-C住加護病房，使用免疫球蛋白等藥物治療後，病況改善，9月23日轉出加護病房到一般病房治療。

截至今日國內12歲以下兒童重症累計223例，31例腦炎、24例肺炎、3例敗血症、11例哮吼、142例MIS-C、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及8例到院前死亡；上述個案已有33例死亡，12例腦炎、7例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及8例到院前死亡。

國內今年截至9月23日本土病例累計612萬4751例，中重症2萬6968名，死亡9940名，目前輕症無症狀占99.56%。

昨天六個月到四歲幼兒接種莫德納共3037人，包括第一劑799人次、第二劑2238人次。昨接種輝瑞疫苗第一劑2434人。該年齡層疫苗涵蓋率第一劑37.8%，第二劑7.1%。

昨天新冠接種共4萬5713人次，國內疫苗涵蓋率第一劑93.5%、第二劑87.5%、第一次追加劑73.0%、第二次追加劑10.5%，65歲以上第二次追加劑36.4%。 新增184例中重症個案，包括中症136例、重症48例，及51例死亡。圖／指揮中心提供 新增184例中重症個案，包括中症136例、重症48例，及51例死亡。圖／指揮中心提供 醫療資源。圖／指揮中心提供 口服藥物領用情形。圖／指揮中心提供

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