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Sherpa太強大！手機一鍵查找各國入境要求一目瞭然

香港01／ 撰文：陳錦洪
還在查找想去的國家入境條件嗎？Sherpa提供的頁面讓各國入境條件一目瞭然。擷自Sherpa頁面
還在查找想去的國家入境條件嗎？Sherpa提供的頁面讓各國入境條件一目瞭然。擷自Sherpa頁面

日本公布由10月11日起，開放自由行旅客入境，而家香港亦將改為「0+3」，無需再在酒店隔離。時隔約3年，終於都可以把旅行重新放入假期活動，不過各地區都仍有或多或少的防疫政策、疫苗要求等，想快捷了解不同地區的入境要求，其實只要在「sherpa」就可能一目瞭然。

「sherpa」網站整合了全球大部分國家或地區的入境要求，根據地圖上的顏色，把地區分為完全開放入境﹑需進行COVID-19測試﹑需測試及隔離﹑只準公民和符合嚴格要求人士入境，以及未知5類。

旅客亦可在「sherpa」直接點對點搜尋，輸入出發地﹑目的地﹑護照類別，以及有沒有打疫苗，了解指定目的地的入境要求。圖以使用香港特區護照，由香港去日本，已注射疫苗為倒。

例如，「sherpa」會列明現時由香港去日本，雖可以前往但有限制（10月11日起可自由行），同時入境後沒有隔離要求。最方便的是，只要按「See details」就能更詳細的解釋，以及當地官方的資料來源。

另外，如入境的地方需要旅遊填寫檢疫問卷，或在當地需要配合使用防疫App的話，「sherpa」也會提供網站或下載連結。如入境日本時要先填寫檢疫問卷，到達後出示維碼入境，預先完成就無需填寫紙本表格。

「sherpa」亦會顯示當地有沒有需要先進行 COVID-19 測試，這部分要留意有沒有注射疫苗的要求有所不同，日本會要求沒注射疫苗人士提供測試結果。同時，也會提醒當地現時佩戴口罩的要求，日本即建議公眾地方佩戴（非強制）。

「sherpa」非常方便地，會提供回程的防疫資料，如現是日本回香港（截至9/23日政府），需要隔離 3 日，而且會提供香港認可的隔離酒店名單。

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文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19

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