「邊境0+7」何時能實施？社群討論區網友這麼看！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一個月內「邊境0＋7」話題的網路聲量表現，帶您了解邊境鬆綁政策的網路聲量變化，以及網友對該話題的輿情看法。

新冠疫情改變了人們的生活方式，影響全球已近兩年多的時間，近期各國家也陸續開放國門，歡迎國外觀光客的到來，台灣民眾對於國內邊境管制的鬆綁更是高度關注，而日前指揮中心便透露「0+7」會是明確的方向，不過究竟何時才會開始實施，又有什麼後續配套措施，相關話題皆於社群討論區中受到網友熱烈討論。

「邊境0+7」開放呼聲不斷 指揮中心發言引網高度矚目

▲ 邊境0+7話題 近一個月網路討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一個月內網友對於「邊境0+7」政策的討論聲量，9月6日指揮中心宣布自9月12日起，恢復多國入境免簽證待遇，不過卻有旅遊業者表示維持入境檢疫「3+4」對於觀光業並無太大幫助，對此中央疫情指揮中心發言人莊人祥則回應，該項政策主要是基於免簽國互惠，「3+4」要鬆綁成「0+7」最關鍵的還是在疫情，需等疫情明顯下降後才會後續邊境開放策略。

而到了9月15日當天，國內確診本土個案已連續三日突破4萬例，不過隨著各國陸續打開國門，社群媒體對於台灣何時能進一步放寬邊境更為關注，也有不少聲量呼籲應該儘快改成「0+7」，以免落後國際。後指揮中心發言人莊人祥則指出由於目前疫情仍在高峰期，強調雖10月份有機會開始實施「0+7」，不過仍要待疫情高峰期有明顯下降趨勢。

後9月16日討論區又瘋傳一張「邊境管理及開放建議」，列出現行規定、進程規劃與開放目標之時程與配套措施，引發社群熱烈討論，而指揮中心發言人莊人祥則重申，目前這些規畫都僅在研議中，並非定案，由指揮中心確認後再說明。而到了最近的9月19日，資深媒體人周玉蔻於個人臉書上獨家爆料，指稱「入境0+7」政策將會於10月25日（台灣光復節）或31日（蔣公冥誕紀念日）宣布實施，該話題一出立刻引起網友正反議論，後續話題持續發酵。

疫情「流感化」邊境鬆綁勢在必行？ 網憂「配套措施不完整」

▲ 邊境0+7開放 兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

針對「邊境0+7是否該開放」議題，網路上民眾意見各異，其中「支持」開放的網友多認為，對照目前的國際趨勢而言，新冠肺炎已經逐漸「流感化」，就有人表示「才從歐洲出差回來，入境完全跟疫情前一樣正常，當地政府已經將新冠肺炎當流感對待」、「因已打疫苗及已經確診痊癒的，佔了大多數」等回應，認為邊境政策應該同步鬆綁。此外也有不少民眾認為隔離政策對於商旅人士相當不便，期望能趕快放寬，如提出「10月初要出差，希望到時候可以免隔離」等言論，認為現行「３+4」的隔離政策十分不便。

另一方面，「不支持」的民眾則擔心目前國內的疫情仍屬於高峰期，有網友就提出「每天都這麼嚴重，一直鬆綁也不想想看誰願意中獎」、「身邊越來越多人確診」、「打了4劑的疫苗還是中鏢」等無奈的言論。且也有不少民眾建議，要開放入境前應先設計好相關的配套措施，也有人理性分析開放邊境牽涉許多細節，如旅行業者該如何配合、飯店隔離政策、中間交通等各式問題，表示「這些都還沒討論，太天真了」、「先把規矩定好吧，不然都你們隨意說」等。

新冠疫情已持續延燒兩年多有餘，入境政策的鬆綁雖是遲早的問題，但後續配套應該如何實施，則有待政府好好規劃，而無論支持「邊境0+7」政策與否，民眾首先都應做好防疫措施，讓國內疫情儘快降溫。

觀看原文→https://reurl.cc/2mAgqX

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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