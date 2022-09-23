41死！本土+3萬9769、境外+256 連4天病例數較上周降低

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增40,025例COVID-19確定病例，分別為39,769例本土個案及256例境外移入；另確診個案中新增41例死亡。新增病例數為連續四天較上周同期下降，但仍有九個縣市新增破千例。

疫情監測組組長周志浩表示，昨天本土新增3萬9769例，比之前一天4萬多人少，比上周五41430例減少1661例，降幅4％，目前看來疫情往好的方向發展，有下降趨勢。境外移入新增256例，跟之前一天差不多，死亡新增41例，比前一天少，差不多這數目，顯示疫情還算穩定。

指揮中心表示，今日新增之39,769例本土病例，為18,246例男性、21,503例女性、20例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(8,525例)，台中市(5,177例)，台北市(4,533例)，桃園市(4,153例)，高雄市(3,421例)，台南市(2,509例)，彰化縣(2,005例)，新竹縣(1,069例)，屏東縣(1,056例)，新竹市(934例)，苗栗縣(928例)，宜蘭縣(914例)，雲林縣(895例)，南投縣(723例)，嘉義縣(666例)，基隆市(659例)，花蓮縣(573例)，嘉義市(417例)，台東縣(344例)，金門縣(150例)，澎湖縣(93例)，連江縣(25例)。

指揮中心指出，今日新增41例本土病例死亡個案，為24例男性、17例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、38例具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月12日至9月19日，死亡日期介於7月27日至9月20日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說，今日新增256例境外移入個案中，為134例男性、122例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(18例)，泰國(9例)，美國(7例)，菲律賓(4例)，日本(3例)，印尼、馬來西亞、英國、緬甸及法國(各2例)，柬埔寨、土耳其、香港、韓國、阿拉伯聯合大公國及中國(各1例)。另199例感染國家調查中。入境日期介於今年8月23日至9月22日。

指揮中心統計，截至目前國內累計17,458,358例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,278,230例排除)，其中6,172,769例確診，分別為33,361例境外移入、6,139,354例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計10,743例COVID-19死亡病例，其中10,727例本土，個案居住縣市分布為新北市2,251例、台北市1,203例、台中市1,084例、高雄市1,002例、桃園市821例、台南市815例、彰化縣628例、屏東縣428例、雲林縣340例、南投縣315例、苗栗縣277例、嘉義縣256例、基隆市233例、宜蘭縣223例、花蓮縣188例、嘉義市173例、新竹縣172例、台東縣153例、新竹市115例、澎湖縣30例、金門縣20例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。 口服藥物領用情形。圖／指揮中心提供 新增3萬9769例本土個案及256例境外移入，另確診個案中新增41例死亡。圖／指揮中心提供 新增3萬9769例本土個案及256例境外移入，另確診個案中新增41例死亡。圖／指揮中心提供 新增3萬9769例本土個案及256例境外移入，另確診個案中新增41例死亡。圖／指揮中心提供

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