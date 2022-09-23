0+7開國門、口罩解禁 專家曝防疫重點：做好這3件事才對

行政院宣布10月13日起擬開放0+7，進一步鬆綁邊境管制，後續也將調整口罩相關政策。民眾擔心不強制戴口罩後，可能提高染疫風險，不過毒理專家表示，現在的重點應是「提升免疫力」，包括接種完整疫苗、健康飲食、自我防護等。

毒理專家招名威在臉書粉專「招名威教授 毒理威廉」發文表示，「終於迎來0+7部分解封的時候，很多人覺得差強人意，甚至害怕被國外的他種病毒入侵，但大家別忘了，我們終究要回歸正常，簡單的一小步開放，就會是台灣進步的一大步，和世界接軌落實與病毒共存，一定要儘速開放」。

招名威指出，「我理解很多人急著想把口罩拿掉，其實我也蠻想的，但有些區域是屬風險較高的地方，一個確診很快周圍的人也會確診，像是有開中央空調的區域，還是得佩戴口罩的，畢竟除了醫院感染風險偏高之外，其他場域人口密度也偏高，特別是百貨公司週年慶期間，誰會真的維持社交距離？」

招名威提醒，「大家現在該做的應該是讓自己的免疫力提升，除了把該打的疫苗補齊之外，健康的飲食和自我的防護還是很重要，畢竟環境裡又不是只有新冠病毒，還有很多其他種的細菌、病毒、毒物充斥著，小心還是很重要的」。

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