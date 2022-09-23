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女童確診後3週高燒不退！一量血壓母嚇壞 醫曝病症主因

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女童確診後出現MIS-C，持續高燒不退，甚至血壓偏低。急診診間示意圖／Ingimage
一名女童確診後出現MIS-C，持續高燒不退，甚至血壓偏低。急診診間示意圖／Ingimage

新冠肺炎肆虐，國內確診人數持續攀升，林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰分享兒科急診故事，一名女童確診三週後持續高燒不退，全身都出現紅斑狀皮膚疹，還有紅眼睛的狀況，抽血時心跳過快、脈搏微弱，血壓低至75/39 mmHg，嚇壞全部人，所幸進行MIS-C併發休克的治療後才順利康復。

吳昌騰在臉書粉專「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」分享兒科急診的小故事，近期一名女童小玲到兒科急診掛號，小玲三週前曾確診，確診時沒有特別嚴重的症狀，康復後也沒有任何不舒服。

然而小玲在急診前五天卻開始高燒不退，就醫、住院、服藥後仍持續發燒，急診前三天全身出現不會癢的紅斑狀皮膚疹，最初出現在胸部和軀幹，但進展到全身，急診當天甚至出現紅眼睛。

吳昌騰表示，他與小玲媽媽都認為有可能是「MIS-C兒童多系統發炎症候群」，為小玲抽血時，小玲心跳過快、脈搏微弱，血壓甚至只有75/39 mmHg，「媽媽看了也嚇一跳」，醫療團隊立即進行MIS-C併發休克的治療，並安排轉入加護病房做後續治療，終於康復。

吳昌騰解釋，「MIS-C通常在SARS-CoV-2感染後2-6週出現，當然也有超過6週才出現的，患者會出現發熱（3天以上）、腹痛、腹瀉、嘔吐、凝血功能異常、皮膚黏膜病變、結膜炎、低血壓甚至休克。

MIS-C主要是因為病童感染新冠病毒後，導致病毒攻擊人體，這會讓體內產生很強的免疫反應，形成免疫風暴。這會使體內的中、小血管發炎，進而表現出全身多系統發炎，例如心臟、呼吸系統、腎臟、神經、凝血功能、腸胃道、皮膚等都可能發炎受傷。所以MIS-C是一個影響到多系統的疾病」。

吳昌騰表示，「目前針對MIS-C的治療主要以『免疫球蛋白』注射為主，再根據病人病情是否改善，醫師再搭配其他後線藥物的治療」。

新冠肺炎 COVID-19 MIS-C

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