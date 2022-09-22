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北市莫德納次世代疫苗預約至23日 餘2.3萬名額

中央社／ 台北22日電

台北市莫德納次世代雙價疫苗將在24日開打，衛生局表示，COVID-19疫苗接種登記系統預約至明天晚間9時截止，目前已1.6萬人完成預約，還剩下2.3萬多個名額，鼓勵民眾踴躍施打。

北市COVID-19疫苗接種登記系統20日起開始第30期預約，首度提供莫德納次世代疫苗，共4萬個名額預約至明天晚間9時截止。接種從24日開始，首日僅台北長庚及聯合醫院仁愛院區、中興院區、忠孝院區、陽明院區5家醫院提供服務，26日起各合約診所全面加入提供服務。

台北市衛生局統計，截至今天下午3時，莫德納次世代已有1萬6421人完成預約，剩下2.3萬多個名額，鼓勵65歲以上長者、18歲以上免疫不全及免疫力低下等符合資格民眾盡快完成接種。

衛生局說明，若不方便透過登記系統預約，各大醫院在9月26日至10月2日有開設特別門診，共提供超過1萬個名額，民眾可自行至各醫院掛號管道預約接種。

此外，衛生局指出，此次登記系統還提供莫德納、BNT、高端及輝瑞兒童疫苗，目前僅約滿約3成，剩下2萬多個名額，歡迎民眾踴躍預約施打。

新冠肺炎 COVID-19 莫德納 北市

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