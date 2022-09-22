重複感染免疫變差？羅一鈞：Omicron對人體影響變低

國內COVID-19疫情延燒，有醫師擔憂重複感染恐讓免疫力越差。指揮中心今天指出，目前主流Omicron輕症居多、較少長新冠，且MIS-C機率也低於先前其他病毒株，相信對人體影響越來越低。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心公布，今天新增4萬2212例本土個案。有醫師引用國外研究提出擔憂重複感染恐讓免疫力越差。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在疫情記者會中表示，這名醫師引用的國外研究提及染疫24週內，T細胞代表的細胞免疫系統會被擾動，可能造成免疫激素分泌紊亂，進一步導致自體免疫疾病或感染其他疾病的風險。

不過，羅一鈞表示，該研究主要收案對象為2020年、2021年，當時主要為感染Alpha、Delta變異株以及武漢原始病毒株的病例，才能追蹤重複感染的狀況。

羅一鈞強調，目前主流為Omicron變異株，且觀察到感染Omicron後輕症居多，長新冠機率遠低於前述那些較強勢、致病力較強的病毒株。

此外，羅一鈞說，研究顯示，曾感染過Omicron如BA.1、BA.2，對於後續再感染BA.4、BA.5，仍有7成7到7成9的保護效果，意即感染過一次Omicron比較不會感染到第二次Omicron，雖不是百分百，但仍有一定保護效果。

另一個可觀察的點是孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C），同樣是一種免疫系統風暴，羅一鈞表示，目前發生率也低於先前的其他病毒株，可見Omicron對人體免疫系統的長期影響會越來越低，但尚待後續研究再來佐證這樣的假設。

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