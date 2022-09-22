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不只台灣維持「口罩禁令」 王必勝：日、美、新加坡都有

聯合報／ 記者許政榆鄒尚謙邱宜君／台北即時報導
王必勝今下午於疫情記者會三度回應，「口罩部分沒有改變，會再另外討論」。圖／指揮中心提供
王必勝今下午於疫情記者會三度回應，「口罩部分沒有改變，會再另外討論」。圖／指揮中心提供

指揮中心指揮官王必勝今接受媒體人周玉蔻電台「新聞放鞭炮」節目專訪，針對國內部分「口罩禁令」，會在邊境開放「0+7」上路後鬆綁，會以「都不用戴，但例外情況要戴」為方向調整。不過王必勝今在行政院會後記者會又澄清，到目前為止「沒有討論口罩政策修正」。對於口罩政策，王必勝今下午於疫情記者會三度回應，「口罩部分沒有改變，會再另外討論」。

媒體詢問，10月13日邊境政策「0+7」上路後，有機會於10月底放寬口罩禁令？王必勝說，口罩鬆綁會比較晚討論，跟「0+7」沒有關係，之後會看疫情狀況做相關討論，討論有結果才會鬆綁，時間比較延後。

外界認為，目前僅剩台灣、中國還在管制口罩禁令，王必勝說，各國都有口罩相關規定措施，只是強度不一，我們知道日本、新加坡、美國，都有所謂的口罩相關建議。

他說，像是美國是建議民眾可以選擇，但也建議搭大眾運輸要戴，在中高風險傳播地區，有重症因子者建議要戴。而在高風險傳播地區，所有民眾在室內都建議要戴；新加坡用室內外分。

王必勝說，各國作法我們都會列入參考，但政策改變時間會比較晚一些。

媒體追問，口罩禁令開放會考量流感季？今年底前是否可以期待鬆綁口罩令？王必勝說，目前是考慮新冠疫情的部分，戴好的話也可防止很多傳染疾病，但戴口罩也有不舒服的狀況，我們也要掌握一下，應該是晚點才會討論這事情。

媒體詢問，「口罩令」解除前提指標？哪些是內場所可以優先開放？有無罰則？王必勝表示，主要條件是疫情要趨緩，預計這波後會進入社區低度流行狀態，可能持續到年底，每天確診人數無法估計，但不希望解除口罩讓疫情再起來，尤其秋冬還有其他呼吸道感染症，例如流感，剛說過口罩會晚點調整，但會一直蒐集相關資料。捷運即便是大眾交通工具，即便在美國也是建議要帶，目前只是談論，未來方向都會討論。

王必勝今早於「新聞放鞭炮」節目針對「口罩禁令」，他說，口罩政策國人配合度高，同時也是簡單有效的防疫措施，會比較晚解除，但會分階段調整，以現在邏輯是都要戴，某些情況可以不戴；但未來新指引可能調整成「都不用戴」，但例外情況要戴口罩，如密閉空間、捷運等大眾運輸上，就一定要戴口罩。

王必勝今早也表示，從指揮中心開設到現在，國民素質很高，因此即使有「口罩禁令」也很少處罰人，是人民對指揮中心、政府的信賴，政府也信賴人民，規定大家也都照做，不需要嚴刑峻罰，信任基礎存在推政策就比較容易執行。

但實際口罩禁令鬆綁的時間點會規畫在何時？王必勝表示，目前規畫會在「0+7」鬆綁過後才進行口罩禁令鬆綁，也會參考鄰近國家如新加坡，戶外、戶內不同指引，會調整到台灣適合的方式，後續會再研議，因為現在社區低度流行，數字說不準，也許一天1萬，但低度流行下還是要有些政策上改變。

新冠肺炎 COVID-19 口罩 王必勝

延伸閱讀

邊境鬆綁 政院規畫10月13日「0+7」上路

口罩禁令何時解？王必勝：目前無具體討論

口罩令擬分階段解除 0+7後捷運等密閉空間仍要戴

口罩禁令何時解除？王必勝：「0+7」上路後鬆綁

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