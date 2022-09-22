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宣布邊境放寬0+7？指揮中心下午2時記者會

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
指揮中心今天下午2時記者會，由王必勝說明最新疫情發展。圖／指揮中心提供
指揮中心今天下午2時記者會，由王必勝說明最新疫情發展。圖／指揮中心提供

昨本土新增4萬6673例、境外229例、死亡39例。指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，疫情較上周三下降了6%，並且全台北、中、南、東都有疫情下降趨勢。指揮官王必勝昨表示，疫情高峰可能已在上周出現，再觀察幾日，開國門日期有望提前。

據消息指出，今日記者會上將宣布邊境放寬，自10月6日起旅客入境改為0+7，細節如何，指揮中心今天下午2時記者會，由王必勝說明最新疫情發展。

王必勝昨說，前兩日疫情數據都較上周同期低，確實疫情高峰可能就在上周三；但上周三4.9萬、本周三4.6萬，數字差異不大，保守還要觀察幾天，最樂觀狀況是10月上旬開放邊境，確定後會提前公告。

昨日中重症來到107例，包括63例中症、44重症。醫療應變組副組長羅一鈞說，最年輕的一例3歲男童，有語言發展疾患，8月6日接種過1劑疫苗；9月16日起出現症狀，快篩陽至醫院診斷確診，返家服藥進行居家照護；男童隔天早上被家長發現時，在床上呈現趴姿，沒有反應，到院時已無心跳呼吸，9月17日死亡，死因為呼吸衰竭、上呼吸道感染及新冠確診，歸類為家中死亡。

昨增一例特殊兒童重症，為確診後相隔101天後才診斷為MIS-C的4歲女童，無慢性病史，曾於5月28確診，9月6日出現發燒、腹痛症狀，9月9日送至急診，原診斷為急性腸胃炎，但住院後出現結膜炎、草莓舌、嘴唇乾裂，因此改診斷MIS-C，後續投入免疫球蛋白等藥物治療，病況好轉，9月15日出院。

衛福部長薛瑞元昨晚表示，關於邊境開放事宜，將於今天行政院會後記者會統一說明。最新疫情狀況如何、邊境是否正式公布放寬0+7？指揮中心下午2時由王必勝主持記者會說明。

邊境是否正式公布放寬0+7，預期今天將明朗。記者黃仲明／攝影
邊境是否正式公布放寬0+7，預期今天將明朗。記者黃仲明／攝影

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