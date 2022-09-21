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新北50多歲女打AZ疫苗後亡 獲最高額救濟金600萬元

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
AZ疫苗。圖／法新社
AZ疫苗。圖／法新社

衛福部疾管署今公布最新疫苗受害救濟審議結果，共有7案獲得救濟金。其中新北市50多歲女性，接種AZ疫苗後12天出現頭痛及頸部酸痛等症狀，第19天因為頭痛、嘔吐等症狀就醫，但在住院治療期間死亡，死因為血栓併血小板低下症候群，獲得最高額救濟金600萬元。

疾管署預防接種受害救濟審議小組（VICP）9月8日召開第187次會議，審查70案，共有7案核予救濟，當中6案接種AZ疫苗，被核予救濟金5千至600萬元，另有1案接種BNT，核予救濟金1.5萬元。據統計，目前累計4人接種新冠疫苗死亡後，獲得最高600萬元救濟金。

獲得救濟包括新北市50多歲馬姓女子（編號：3388），於接種疫苗12日後出現頭痛及頸部酸痛，接種疫苗19日後因頭痛及嘔吐就醫，血小板、D-dimer及AntiPF4檢驗結果符合血栓併血小板低下症候群臨床表現，後於住院治療期間死亡，死因為血栓併血小板低下症候群，個案死因與接種AZ疫苗相關，核予救濟金600萬元。

另外台北市宋○○（編號：2958）於接種疫苗當日出現發燒、嘔吐及手腳麻木等症狀，神經傳導檢查顯示多發性神經病變，腦脊髓液顯示蛋白質上升，與格林巴利症候群臨床表現相符，其症狀無法確定與接種AZ疫苗關聯性，核予救濟金10萬元。

台中市嚴○○（編號：2826）接種疫苗 25 日後因左下肢腫脹就醫，胸部電腦斷層檢查顯示右側肺栓塞，個案病歷並未記載血小板數值，而個案執行標準劑量之肝素治療後，凝血功能並無明顯異常，且醫師順利執行侵入性血栓抽取術，可推測非血栓併血小板低下症候群。惟個案血栓症狀仍無法確定與接種 AZ疫苗關聯性，核予救濟金5萬元。

彰化縣陳○○（編號：3475）接種疫苗37日後出現帶狀皰疹，個案屬高齡族群，為帶狀皰疹好發族群，惟其症狀仍無法確定與接種AZ疫苗關聯性，核予救濟金2萬元。

新竹市程○○（編號：3195）於接種後3日持續因胸悶痛、呼吸喘等情形就醫，胸部電腦斷層檢查結果顯示無肺栓塞情形，血小板檢驗結果不符合血栓併血小板低下症候群臨床表現，惟後續追蹤肺灌注掃瞄結果顯示右肺中葉小區域肺栓塞。目前醫學實證顯示，此年齡層接種AZ疫苗後靜脈血栓發生機率有增加情形。綜上所述，個案症狀無法確定與接種AZ疫苗關聯性，核予2萬元。

另桃園市吳○○（編號：3007）接種疫苗後隔日因全身皮膚癢及頭痛等情形就醫，經醫師診斷為過敏性蕁麻疹。蕁麻疹發作原因包含藥物、食物、環境及心理情緒等，惟個案症狀發生於預防接種後合理期間，無法確定與接種AZ疫苗關聯性，核予救濟金5000元。

台南市葉○○（編號：3255）接種疫苗後3日因左手腳出現紅點情形就醫，血液檢驗結果顯示血小板數值正常，經醫師診斷為紅疹，疑似蕁麻疹，而後個案持續因全身紅疹情形就醫數次。個案症狀發生於預防接種後合理期間，研判與接種BNT疫苗相關，核予救濟金1萬5000元。

新冠肺炎 COVID-19 AZ疫苗

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