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獨／開邊境準備好了？入境健康聲明停留舊制民眾霧煞煞
連續兩日的本土疫情都較上周降溫，指揮中心表示，近兩天都密集討論入境檢疫「0+7」政策；衛福部長薛瑞元更表示，明天將於行政院會後記者會說明邊境開放事宜上。但對於邊境開放，政府似乎還沒準備好，入境健康聲明居然都還停留在「三月一人一戶」的規定，未同步與新政策更新，讓民眾直呼「霧煞煞」。
入境居家檢疫「3+4」自六月上路。原本全程需一人一戶的措施，於8月中旬宣布，9月1日起改為前三天檢疫維持一人一戶或在旅館，但後四天可改為一人一室，且地點異動不需要向地方政府申請。
然而有近日返台民眾表示，9月21日返台前收到入境健康聲明的連結，表單系統卻寫著「入境旅客應進行居家檢疫，自111年3月7日起以自宅或親友住所1人1戶居家檢疫為原則，無法符合1人1戶須入住防疫旅宿完成檢疫」，搞不清楚現在檢疫到底是否可以一人一室，擔心後四天未訂旅館受罰。
對此，指揮中心發言人莊人祥一開始表示，「還在查，不可能那麼久沒更新」；後續則回應因前三天還是一人一戶未改變，因此沒問題，後四天才能返家一人一室，已修改文字避免誤會。
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