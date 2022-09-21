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新北50多歲女接種AZ死亡 獲600萬元救濟

中央社／ 台北21日電
AZ疫苗。圖／法新社
AZ疫苗。圖／法新社

衛福部預防接種受害救濟審議小組最新核定案件，新北市50多歲女子接種AZ疫苗後頭痛及嘔吐，出現血栓併血小板低下症候群，住院治療期間死亡，獲法定最高救濟新台幣600萬元。

衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）今年9月8日開會審議，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種救濟審議案，這次共審查70案，僅7案核予救濟，分別為6案施打AZ疫苗、1案接種BNT疫苗，救濟金介於5000元至600萬元。

指揮中心發言人莊人祥今天晚間告訴中央社記者，這次核予救濟600萬元救濟金個案，為新北市50多歲女性，根據審議小組會議紀錄，個案於接種疫苗12天後出現頭痛及頸部痠痛等症狀，施打19天後因頭痛及嘔吐就醫。

經血小板、D-dimer及AntiPF4檢驗，發現結果符合血栓併血小板低下症候群臨床表現，個案於住院治療期間死亡，死亡證明書記載死因為血栓併血小板低下症候群，專家認定，個案死因與接種AZ疫苗相關，核予救濟金600萬元。

自去年3月中旬開始接種COVID-19疫苗以來，這起案件並非國內首度獲救濟金600萬元，早在今年3月10日1名台北市50多歲女性接種AZ疫苗後血栓併血小板低下症死亡，為預防接種受害救濟制度創辦以來，首度獲600萬元救濟金。

莊人祥說，截至目前累計4例予以600萬元救濟。

新冠肺炎 COVID-19 AZ疫苗

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