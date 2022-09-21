新北50多歲女接種AZ死亡 獲600萬元救濟

新北50多歲女接種AZ死亡 獲600萬元救濟
衛福部預防接種受害救濟審議小組最新核定案件，新北市50多歲女子接種AZ疫苗後頭痛及嘔吐，出現血栓併血小板低下症候群，住院治療期間死亡，獲法定最高救濟新台幣600萬元。
衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）今年9月8日開會審議，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種救濟審議案，這次共審查70案，僅7案核予救濟，分別為6案施打AZ疫苗、1案接種BNT疫苗，救濟金介於5000元至600萬元。
指揮中心發言人莊人祥今天晚間告訴中央社記者，這次核予救濟600萬元救濟金個案，為新北市50多歲女性，根據審議小組會議紀錄，個案於接種疫苗12天後出現頭痛及頸部痠痛等症狀，施打19天後因頭痛及嘔吐就醫。
經血小板、D-dimer及AntiPF4檢驗，發現結果符合血栓併血小板低下症候群臨床表現，個案於住院治療期間死亡，死亡證明書記載死因為血栓併血小板低下症候群，專家認定，個案死因與接種AZ疫苗相關，核予救濟金600萬元。
自去年3月中旬開始接種COVID-19疫苗以來，這起案件並非國內首度獲救濟金600萬元，早在今年3月10日1名台北市50多歲女性接種AZ疫苗後血栓併血小板低下症死亡，為預防接種受害救濟制度創辦以來，首度獲600萬元救濟金。
莊人祥說，截至目前累計4例予以600萬元救濟。
▪【疫情專題】9月21日新增本土46,673例、境外移入229例 確診死亡39例
▪【整理包】「長新冠」9種症狀、怎麼吃能預防？6大QA一次懂
▪【圖表】滾動調整每周都有變化！最新防疫規定整理看這裡（持續更新）
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言