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住宿及社區式機構住民「每周2次快篩」 措施持續到10月31日

聯合報／ 記者許政榆鄒尚謙邱宜君／台北即時報導
王必勝表示，定期公費快篩措施，住宿和社區式機構延長到10月31日。圖／指揮中心提供
王必勝表示，定期公費快篩措施，住宿和社區式機構延長到10月31日。圖／指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心今日宣布，各類型住宿式及社區式照顧機構需定期公費快篩之措施，再延長1個月至今年10月31日止，篩檢頻率仍維持為服務對象每週定期快篩2次（身心障礙者、失智症者、2至18歲則每周1次，未滿2歲免篩），工作人員每周至少1次，已確診康復者3個月內免篩檢，後續再視疫情狀況調整篩檢頻率。

指揮中心說，Omicron BA.4、BA.5等變異株病毒持續在全球擴散，10月份疫情恐持續發展，尤其住宿式機構照顧較多慢性病及重症高風險族群的長者，應維持警惕避免發生機構群聚感染風險，因此，公費快篩仍續執行至10月31日，公費試劑將陸續寄出。

指揮中心指出，發放對象為住宿式長照機構、老人福利機構、身心障礙福利機構、精神復健機構、一般及精神護理之家、兒少安置機構、兒少團體家庭、榮譽國民之家等住宿型照顧機構，以及日間照顧中心、家庭托顧、身心障礙社區式照顧服務、早期療育機構以及托嬰中心等社區型照顧機構。

指揮中心提醒，公費試劑配送數量以服務對象每人每周2劑及工作人員每人每周1劑估算，請各類機構及單位確實落實防疫政策，降低感染風險。

指揮官王必勝表示，定期公費快篩措施，住宿和社區式機構延長到10月31日，因為疫情中，住宿機構住民是脆弱族群中最需要照顧的，從追蹤數字看來，住民本身和照顧者感染率都低，給藥很即時達91%，成效很好，定期篩檢措施會延長到10月31日，內容不變。

各類型住宿式及社區式照顧機構需定期公費快篩之措施，再延長1個月至今年10月31日。圖／指揮中心提供
各類型住宿式及社區式照顧機構需定期公費快篩之措施，再延長1個月至今年10月31日。圖／指揮中心提供
王必勝（右二）表示，定期公費快篩措施，住宿和社區式機構延長到10月31日。記者鄒尚謙／攝影
王必勝（右二）表示，定期公費快篩措施，住宿和社區式機構延長到10月31日。記者鄒尚謙／攝影

新冠肺炎 COVID-19

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